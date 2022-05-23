Тарифы РЖД столкнулись с вызовами времени

Еще в апреле промышленники заявляли о необходимости, для обеспечения бесперебойного функционирования экономики, увеличить вдвое контейнерные перевозки по Восточному полигону. Тогда же звучали и справедливые опасения о том, что РЖД будет трудно справляться с возросшей нагрузкой. Проблема упирается в развитие транспортной инфраструктуры – инвестпрограммы, реализуемые перевозчиком, требуют форсировать работы по модернизации, а это повлечет за собой рост затрат. В госмонополии давно говорят о поиске золотой середины и установлении таких тарифов на грузоперевозки, которые не были бы чрезмерными для промышленников и в то же время не мешали реализации инфраструктурных проектов. Пока же очередные преференции и поддержку получает бизнес. И круг снова замыкается.

Нельзя не отметить, что монополии, несмотря на бурные дискуссии, удалось добиться индексации с этого года тарифа до 5,8% плюс 1% на капремонт. Тогда РЖД объясняли необходимость повышения так же недофинансированием инвестпрограмм. При общих потребностях, заложенных в Долгосрочной программе развития компании на 2022-2024 гг., примерно 1 трлн рублей в год, дефицит составлял как минимум 85,7 млрд рублей. Между тем, рыночная конъюнктура в конце прошлого года – начале текущего складывалась весьма благоприятно для многих предприятий. И для угольщиков, традиционно пользующихся льготами на перевозку, и для тех же металлургов, цены на продукцию которых в 2021 году превысили допандемийные значения.

Но в конце февраля макроэкономическая ситуация кардинально изменилась. Прежде всего, произошло снижение объемов железнодорожных грузоперевозок в традиционно экспортных направлениях – на запад и юг. Весь возможный экспорт отправился на восток, что в свою очередь ведет к необходимости существенно увеличить возможности инфраструктуры. При этом задачи перед перевозчиком стоят не менее масштабные, чем раньше – поддержание качественной бесперебойной работы сети и финансирование инвестпрограммы. И это необходимо обеспечивать, несмотря на то, что значительно усилилось инфляционное давление на операционную и инвестиционную деятельность РЖД. Только для обеспечения провозной способности Восточного полигона на уровне 158 млн тонн к 2023 году необходимо изыскать уже не менее 131 млрд рублей.

Пока с вызовами времени РЖД удается справляться за счет сокращения собственных издержек. Текущий финансовый план компании предполагает оптимизационные мероприятия на 43 млрд рублей. Предусмотрена и дополнительная оптимизация в размере 46 млрд рублей. Но этого явно недостаточно. А если, как прогнозирует сам же перевозчик, падение объемов погрузки в 2022 году составит 5%, то потери могут приблизиться к 200 млрд рублей.

В условиях столь значительного сокращения доходной базы вопрос о привлечении новых источников финансирования для железнодорожников стоит особенно остро. Действующая формула расчета индексации грузовых тарифов была утверждена еще в 2017 году. Она основывается исключительно на показателях потребительской инфляции и совершенно не учитывает нынешние экономические реалии – спад объемов перевозок, удорожание кредитных ресурсов и рост цен на металлы и энергоресурсы, оказывающий дополнительное давление на операционный бюджет и стоимость инвестпроектов. Последний фактор, в частности, уже привел к увеличению собственных затрат РЖД минимум на 30 млрд рублей и повышению стоимости проекта развития Восточного полигона на 120 млрд рублей.

По итогам 2022 года уровень среднегодовой инфляции может достичь 17%. А РЖД для реального сектора российской экономики всегда являлся ценовым демпфером, который берет часть инфляционной нагрузки на себя. Совершенно очевидно, что текущий тариф на грузоперевозки в 6,8% справедливым уже считать нельзя. При таком раскладе даже средства, полученные от оптимизации расходов, РЖД вынуждены тратить на компенсацию роста операционных и инвестиционных затрат.

Ситуация, безусловно, требует оперативного вмешательства. И варианты принятия компенсационных тарифных мер, в том числе возможная доиндексация грузовых тарифов до 11%, уже прорабатываются. Естественно, повышение не коснется ни пассажирских перевозок, так что переживать по поводу удорожания билетов не стоит, ни социальных грузов, таких как продовольственные товары и стройматериалы. Также не будет индексироваться импорт. Однако, если компромисс не будет найден, возникнет угроза стабильности железнодорожной сети, что потянет за собой структурные экономические сбои.