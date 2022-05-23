ЦБ опроверг закупку валюты для удержания роста рубля

Банк России опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров через других участников финансового рынка для сдерживания рубля от резкого укрепления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Центробанк начал проводить «квазиинтервенции», чтобы избежать роста курса национальной валюты.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Ранее источники, близкие к правительству и ЦБ, сообщили «Ведомостям», что Банк России начал приобретать исключительно валютную выручку у экспортеров, так как спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России не таргетирует уровень курса национальной валюты, и задачи искать компромиссный вариант для экспортеров и импортеров перед регулятором не стоит, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала.

