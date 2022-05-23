«Уральские авиалинии» объявили о запуске ежедневных рейсов из Москвы в Архангельск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце мая начнет выполнять перелеты между Архангельском и Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«С 28 мая 2022 года приступаем к выполнению прямых рейсов U6-291/292 Домодедово — Архангельск — Домодедово. Полеты по новому маршруту будут ежедневными», — указывается в сообщении.

Как отмечает «Интерфакс», ранее авиакомпания летала в Архангельск из Жуковского, однако в 2020 году рейсы были приостановлены.

«Уральские авиалинии» базируются в московском «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет регулярные перелеты из Москвы и Екатеринбурга в Грозный. Ежедневный рейс из столицы Чечни в Домодедово и обратно запустят 27 мая, с 10 июня два раза в неделю будут производиться вылеты в Грозный из Екатеринбурга.

На прошлой неделе Росавиация уже в четырнадцатый раз приняла решение продлить запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Как указывается в официальном заявлении ведомства, на этот раз ограничения продлены до 25 мая. Мера, касающаяся преимущественно воздушных гаваней юга РФ, была введена российскими авиационными властями 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине.