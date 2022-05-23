В Херсонской области официально ввели бивалютную зону

С 23 мая в Херсонской области, находящейся под контролем российских военных, официально вводится бивалютная зона.

Теперь рубль в регионе будет ходить наряду с гривной, пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо.

«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной», — заявил Сальдо. По его словам, предприятия могут использовать ценники в обеих валютах. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.

Замглавы военно-гражданской администрации региона отметил, что в Херсоне в скором времени начнет работать первое отделение российского банка.

О том, что Херсонская область Украины переходит в рублевую зону, сообщалось в конце апреля. Предполагается, что переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна, затем Херсонская область полностью перейдем на расчеты в рублях.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь была запущена трансляция российского теле- и радиовещания, население стало более широко использовать в расчетах российские рубли.