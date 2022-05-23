В Минэкономразвития объявили о достижении предела укрепления рубля

Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявили в в Министерстве экономического развития России.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — сообщили в ведомстве, отметив что важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

По состоянию на 17:00 мск доллар на Мосбирже стоил 57,5 руб., отмечает РБК.

На минувшей неделе курс рубля продолжал укрепляться. В пятницу, 20 мая, на рынок вышла валютная выручка, вероятно, продолжившая поступать в счет оплаты поставок российского газа. Рубль с легкостью преодолел психологически важный уровень 60 руб. за доллар и в моменте доходил до отметки 57,1.

Большинство аналитиков ждут ослабления рубля с восстановлением импорта. Но пока мало кто берется прогнозировать, когда это произойдет, и еще меньше — какова будет динамика рубля в краткосрочной перспективе.