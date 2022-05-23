В Москве инженеры повысят навыки по цифровой трансформации и квартовой коммуникации

Новый поток обучения инженеров по направлению «Технологии связи» стартовал в столице. Курс запустили Московская техническая школа совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является лидером технологической промышленности и продолжает развитие в области высоких технологий и подготовки квалифицированных кадров. Мы видим потребность столичных предприятий в практико-ориентированных специалистах, поэтому запускаем второй учебный поток Московской технической школы по программе направления “Технологии связи”. Ранее обучение по нему прошли 75 инженеров», – сообщил вице-мэр.

В новом потоке доступно три программы, чтобы пройти обучение необходимо подать заявку через Инвестиционный портал города Москвы.

«Программы направления “Технологии связи” длятся 72 часа. По завершении обучения студентам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Принять участие программе “Специалист в области систем беспроводной связи 5G” смогут студенты различного уровня подготовки, остальные программы рассчитаны на профессионалов», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Решить задачу по нехватке разработчиков в промышленной отрасли призвана программа «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV». На потоке специалисты изучат системы управления телекоммуникационными сетями и автоматизацию сетевых процессов в облачной инфраструктуре.

Уникальной программой курса являются «Квантовые коммуникации». Во время обучения инженеры смогут практиковаться на базе реально действующей квантово-защищенной сети. Это позволяет готовить специалистов, способных строить и эксплуатировать квантовые сети.

На высокопрофессиональных инженеров в сфере 5G рассчитан углубленный курс программы «Специалист в области систем беспроводной связи 5G». Он позволит повысить эффективность в эксплуатации 5G технологий. «Базовый» модуль даст начальные знания и навыки в сфере технологий, являющихся основой промышленного интернета вещей.