В Москве разработали систему против пожаров на электросетях

Московский производитель «Эколайт» разработал систему, которая позволит предотвращать пожары, возникающие при выходе из строя электрооборудования. Устройство призвано защитить от так называемого дугового пробоя – опасного искрения. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве функционируют 135 производителей электрооборудования. Они уделяют большое внимание проектам, связанным с предотвращением аварийных ситуаций, так как одна из самых распространенных причин пожаров – неисправность электрики. Так, столичный производитель разработал устройство, которое может с большей точностью идентифицировать пожароопасное искрение. Новинкой уже заинтересовались представители Ближнего Востока и Юго-Восточной и Центральной Азии», – сказал Овчинский.

По словам главы департамента, ежегодный объем выпуска таких систем может составить до 1 млн устройств.

В электрических щитах на данный момент чаще всего устанавливаются два типа защитных устройств: автоматические выключатели (АВ), защищающие сети от коротких замыканий, и устройства защитного отключения (УЗО), предотвращающие поражение людей электрическим током.

«К сожалению, оба устройства не обнаруживают пожароопасное искрение и поэтому не обеспечивают полной защиты электрических цепей. Новая система сможет его точно распознавать, а также исключать ложное отключение электросетей, которое может стать причиной серьезных аварий», – сказал генеральный директор компании «Эколайт» Федор Немцов.

Как уточнили в компании, разработка уже прошла все необходимые испытания и тесты.