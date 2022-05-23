В России изменится порядок регистрации недвижимости

Росреестр с 29 июня не будет принимать заявления о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость почтовыми отправлениями. Подать документы на бумажном носителе можно будет только при личном обращении в ведомство или в МФЦ. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на обзор изменений законодательства от «КонсультантПлюс».

Сейчас по закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» отправить документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав можно через МФЦ, портал госуслуг или почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в территориальный орган или офис Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

30 декабря прошлого года был принят закон, согласно которому с 29 июня 2022 года из способов подачи заявления о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав почтовое отправление исключается. Остальные способы подачи документов сохраняются.

Ранее «Эксперт» писал, что после нестабильной работы некоторых интернет-ресурсов, в управление Росреестра по Москве стали обращаться граждане, беспокоящиеся о сохранности данных о недвижимости в реестре. В пресс-службе управления заверили, что все данные о праве собственности на объекты недвижимости в России надежно защищены резервным копированием. Там отметили, что все данные, которые Росреестр представляет в публичный доступ, — это лишь оболочка защищенных оригинальных сведений, и бояться атаки на эти данные — все равно что бояться потерять выписку, которую можно заказать в любой момент.

