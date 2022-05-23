Вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова утвердили на должность президента АвтоВАЗа

Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов утвержден в должности президента АО «АвтоВАЗ».

Как сообщает пресс-служба автоконцерна, совет директоров АвтоВАЗа, основными акционерами которого являются Российская Федерация в лице ФГУП «НАМИ» и госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Соколова в должности. Решение вступило в силу в понедельник, 23 мая.

Комментируя назначение Соколова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что компании предстоит «большая и сложная работа» по созданию продуктов в новых условиях. «Управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ"», — приводятся слова Мантурова.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов также указал на то, что перед концерном стоят сложные задачи по импортозамещению. «Уверен, что опыт Максима Соколова поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда LADA и всего легкового автомобилестроения, как сильной и независимой отрасли страны», — подчеркнул глава госкорпорации.

Максим Соколов родился в 1968 году в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), в 1989-1991 годах обучался на юридическом факультете ЛГУ. В 2004-м Соколов перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. «В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов», — отмечается в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа. На посту министра транспорта Максим Соколов работал с 2012 по 2018 год; в 2018–2020 годах был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР». В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал комитеты по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям, а также комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.

О том, что Соколов станет новым гендиректором «АвтоВАЗа», СМИ со ссылкой на источники сообщили в пятницу, 20 мая.