Вице-мэр Ефимов: После преобразования в бывшей промзоне «Кунцево» появятся 6 тыс. рабочих мест

В комплексное развитие двух участков на территории бывшей промышленной зоны «Кунцево» в Москве вложат 134 млрд рублей. После реновации площадки в рамках проекта «Индустриальные кварталы» на ней появятся около 6 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка общей площадью более 37 гектаров. На эти цели направят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 миллиарда рублей. Благодаря преобразованию территорий и строительству новых объектов в бывшей промзоне «Кунцево» появятся шесть тысяч рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Первый участок располагается между улицами Молодогвардейская и Ивана Франко. На данный момент разрабатывается проект планировки этой территории. В ходе комплексного развития на участке появится современный жилой квартал и социальные объекты.

Второй участок находится возле МКАД, между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова. На территории планируется возвести логистический центр и колледж, а также современные производства и общественно-деловые здания. В дальнейшем преобразование участка может быть продолжено.

В рамках двух проектов в «Кунцево» планируется возвести свыше 878 тыс. кв. метров недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Более 281 тысячи квадратных метров займет современная общественно-деловая и производственная застройка: высокотехнологичные производства, отраслевой колледж, образовательные учреждения, офисы, банки, кафе и магазины. Площадь новых жилых домов превысит 596 тысяч квадратных метров», – уточнил Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей.