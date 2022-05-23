Всероссийская конференция «Обеспечение потребностей национального здравоохранения. Лето-2022»

Место проведения: отель «Балчуг Кемпински» (Москва, ул.Балчуг, д.1)

Организатор: «КСТ Групп»

В числе спикеров и участников конференции – представители профильных ведомств и отраслевых ассоциаций, руководители фармацевтических компаний и компаний, производящих субстанции, вспомогательные компоненты, упаковку, производители медицинского оборудования, медицинских изделий, лабораторных комплексов, организации, занимающиеся информационными технологиями, логистические компании, банки и страховые компании, аналитические компании, прочие смежные организации.

Ключевые темы мероприятия: «Вызовы сегодняшнего дня для производителей в сфере индустрии здравоохранения – проблемы, решения и задачи на ближайшее будущее», «Аптека, отраженная в цифре. И не только», «Дистрибуция лекарственных средств, как сильное звено в период очередного кризиса», «Медицинская техника – импортозависимость в анамнезе и развитие локального производства в ближайшей перспективе», «Упаковка и тара для лекарств – завидное постоянство и вынужденные замены» и другие.

Подробнее на https://uncia-conference.ru

Принять участие: http://uncia-conference.ru/uncia-for-participants.html#usl