Ефимов: производство стройматериалов в Москве выросло на 60%

Московские производства увеличили выпуск строительных и отделочных материалов в первом квартале 2022 года почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве такую продукцию производят более 200 предприятий. Об этом сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем производства строительных материалов в столице в январе – марте 2022 года вырос на 59,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей – это на 57,1% превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65% – 2020 года. В целом сегодня строительные и отделочные материалы в городе выпускают 205 производителей, 29 из них – это средние и крупные предприятия. В столичных компаниях из данной сферы сейчас трудятся 17,8 тысячи человек», – сказал Ефимов.

Стройматериалы московского производства используют при строительстве метро, жилья, реализации крупных инфраструктурных проектов. Растущая динамика в первом квартале во многом связана с увеличением выпуска конструкций из металла.

«На территории города работают 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий, среди них – предприятие по созданию систем вентиляции для промышленных объектов, изготовитель арматурных каркасов, металлических дверей и другие. За первые три месяца 2022 года они выпустили на 36,1% больше продукции, чем за тот же период 2021 года», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Развитие строительной промышленности в Москве стимулирует появление новых производственных площадок. Для этого инвесторы могут воспользоваться мерами поддержки, например, арендовать землю под новые производства или реконструировать существующее всего за рубль год.

Компаниям также доступны льготные кредиты под строительство нежилых помещений. Для этого было дополнительно выделено 10 млрд рублей. Помимо этого предприятия могут взять льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На реализацию этой меры также выделили 10 млрд рублей.