S&P 500 и Dow: ралли недоверия

Отскок американских акций начался еще в пятницу – после того, как индекс S&P 500 впервые зашел на территорию «медвежьего рынка», потеряв более 20% от исторического максимума. К закрытию понедельника он сократил потери от пика до 17,5%. Достижение не впечатляет после 7 подряд недель, закрытых в минус.

Для S&P 500 это была худшая серия со времен взрыва «пузыря доткомов», а для Dow, падавшего 8 недель, и вовсе – с 1932 года. Но такие «черные полосы» потому и редки, что большие падения по чисто техническим причинам прерываются днями и неделями роста. На этот раз одной из таких причин стала экспирация опционов на $1,9 трлн, прошедшая в пятницу после падения акций в предыдущие дни. Она позволила маркет-мейкерам закрыть короткие позиции, удерживавшиеся ранее для хеджирования срочных сделок.

Статья по теме: Фондам придется поддержать индексы

Подъем котировок не означал, что для S&P 500 закончился или не начался «медвежий рынок». Он стартовал на американских биржах еще в январе, когда отношение к акциям стало меняться на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики. А «минус 20%» – это лишь свидетельство того, как далеко зашло дело. Но отмечать этот рубеж принято – как праздник Нептуна при пересечении экватора.

К тому же Nasdaq Composite и Russell 2000 остаются на медвежьей территории. И это не говоря об отдельных акциях. «Учитывая, что большинство компонентов S&P 500 упали более чем на 20% с 52-недельных максимумов, можно уверенно считать, что ‘медведи’ прочно контролируют рынок», – приводило в понедельник Reuters слова стратега Ameriprise Энтони Саглимбене.

Статья по теме: Dow: возвращение в Великую депрессию

И когда в понедельник акции в США выросли, особого оптимизма не было. Хотя индекс Nasdaq Composite прибавил 1,59%, S&P 500 – 1,86%, а Dow Jones Industrial Average – 1,98%.

«Рынки ожидали ралли уже довольно давно, – цитировал Bloomberg портфельного менеджера Kingsview Investment Management Пола Нолти. – Скорее всего, это будет означать не конец спада, стартовавшего в начале года, а передышку от постоянных продаж последних двух месяцев».

«Учитывая, что с начала года акции многих компаний значительно снизились, неудивительно, что сегодня на рынках США наступила краткая передышка», — вторил ему на CNBC инвестиционный директор MissionSquare Retirement Уэйн Уикер.

Подобные настроения распространены уже широко. С одной стороны, понятно: когда акции падают полгода, на аналитика с бычьими прогнозами посматривают косо. При этом попасть впросак некоторые из них смогли буквально неделю назад. Но с другой стороны, это может говорить и об избыточном пессимизме. Согласно еженедельному опросу MLIV Pulse, аналитики ждут, что S&P 500 опустится до 3500 пунктов (на 11,9% ниже, чем сейчас).

«Медвежье ралли» – звучало вчера со всех сторон. Оно таковым и будет, независимо от того продлится еще неделю или месяц. Но день-два – это просто отскок, о котором и говорить нечего. В марте, на прошлом большом «ралли медвежьего рынка», такие слова употребляли единичные стратеги, причем после недели роста. Теперь же у всех есть уверенность, что все, во-первых, закончится новым падением, а во-вторых – за считанные дни. Такой сдвиг в лексике свидетельствует и о подвижках в психике.

Как минимум, это может означать, что среднесрочное «локальное дно» находится недалеко. Тем более что уже появились данные о всплеске покупок акций инсайдерами, а также о планах увеличения buyback компаниями. А «быки», сохранившиеся как редкий вид в JPMorgan Chase & Co, нашли и свои причины для роста.

Они рассчитали, что суверенные, пенсионные и взаимные фонды докупят акций на $250 млрд в рамках ежеквартальной ребалансировки портфелей. Стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу заявил Bloomberg, что, с учетом небольшой глубины сегодняшнего фондового рынка, рост к концу июня может превысить 10%. Вот тогда, действительно, можно будет говорить о «медвежьем ралли».

