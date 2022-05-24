Альфа-банк запустил игру на деньги

Альфа-банк запустил в мобильном приложении игру под названием «Большая денежная кнопка». Среди ее участников будет разыгран 1 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Альфа-банка.

«Альфа-Банк реализовал новую вовлекающую механику в приложении для физических лиц, — если бы мы были другим банком, мы бы так и написали. А мы скажем просто: в приложении Альфа-Банка появилась Большая денежная кнопка — новая игра, где вы решаете, каким будет призовой фонд», — говорится в сообщении банка.

Поясняется, что каждое нажатие на эту кнопку добавляет 1 рубль к сумме, которую банк разыграет 8 июня или раньше, как только будет собран 1 млн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что Альфа-Банк объявил о создании фонда поддержки блогеров, в активе которого 100 млн рублей. Вместе с продюсером Ярославом Андреевым сотрудники фонда выберут самых креативных блогеров, у которых пока нет большой аудитории, и разместят у них рекламу банка.

