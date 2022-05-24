Анкара ждет шведов на поклон

Согласно коммюнике, опубликованному на правительственном портале, Турция требует от Швеции и Финляндии выполнения нескольких условий. Первое и, видимо, главное — прекращение политической поддержки организаций курдов и гюленистов. Это требование обращено к Швеции. В стране — большая курдская диаспора, в местном парламенте есть депутаты-курды, что воспринимается Эрдоганом, прямо-таки, как личное оскорбление. Курдское лобби, как, видимо, всерьез полагают в Анкаре, настолько влиятельно в Скандинавии, что может даже определять политику нескольких стран на ближневосточном направлении.

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Более того, Швеция, как утверждают турецкие власти, поставляет оружие Рабочей партии Курдистана и ее сирийскому ответвлению Партии демократического единства. Все это Эрдоган также требует прекратить.

Наконец, Швеция должна отменить эмбарго на поставку оружия Турции. Это эмбарго было введено в 2019 году, когда турецкая армия провела очередную операцию в Сирии. Не нравятся турецким властям и санкции, введенные, как сказано на портале «в ответ на легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье» — проще говоря, из-за территориальных споров, которые затеял Эрдоган с Кипром и Грецией.

И последнее турецкое требование — это «глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом». Этот пункт не расшифровывается, но, видимо, подразумевает пересмотр принципиальной позиции той же Швеции и Финляндии в отношении противников Эрдогана, добивающихся убежища в Европе. Турция в ЕС считается не вполне демократической страной, Страсбургский суд завален исками ее граждан, скандалы с преследованием уважаемых Западом людей (вспомним апрельский приговор к пожизненному заключению правозащитника Османа Кавалы) в стране происходят весьма часто. Не удивительно, что и последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена, и курдские активисты охотно получают статусы беженцев, в том числе и в Северной Европе. Да и турецкие правоохранительные органы обычно не утруждают себя предоставлением убедительных доказательств вины тех, кого они считают террористами. Поэтому европейские, да и американские суды в делах об экстрадиции неизменно выносят решения не в пользу Турции.

Эрдоган решил, что с подобным положением пора заканчивать — вот только как, не объяснил. Вряд ли о имеет в виду, что турецкие спецслужбы будут работать тщательнее. В любом случае, общественное мнение в Швеции и Финляндии в пользу турецкого лидера, коего в местной прессе открыто именуют автократом и диктатором, так просто не повернешь.

Тем не менее, требования выдвинуты. Их характер оказался мягче того, что озвучивал Эрдоган в понедельник — в обращении к нации после заседания правительства, посвященного, в том числе, шведскому и финскому вопросам. И особенно — в речи, произнесенной на верфи Гёльджук, где проходила церемония пуска второй подводной лодки турецкого производства. Там, адресуясь корабелам и военным, турецкий лидер перечислил длинный список обид, которые, как он считает, нанесли его стране союзники по НАТО. Последние, как явствует со слов Эрдогана, даже и не совсем союзники — столь много раз они проявляли «политику двойных стандартов» в отношении Турции.

Президент вспомнил и об отлучении его страны от проекта самолета F-35, в который турецкая промышленность так много вложила, и проблему с выдачей турецким гражданам американских и шенгенских виз, и «непонимание» турецкой позиции по Ливии и Сирии, даже войну в Карабахе. «Беспилотные летательные аппараты турецкого производства, о которых сегодня слагают песни в Украине, в период Карабахской войны извращенно преподносились в качестве машин смерти, убивающих невинных людей», — красиво сказал Эрдоган.

Вообще, лейтмотив речи турецкого лидера был один: в то время, как его страна берет на себя выполнение нужной Западу работы, Запад не думает Эрдогана за это чем-нибудь отблагодарить. «Турцию, находящуюся на передовой борьбы с нелегальной миграцией и терроризмом, пытались опоясать с юга зоной, подконтрольной террористам», — возмущался турецкий лидер, имея в виду поддержку, которую оказывали и оказывают Европа и США курдским формированиям в Сирии и, отчасти, в Ираке. Эрдоган потребовал покончить с «предвзятым отношением» к его стране и уважать «справедливые национальные требования» Турции.

Примечательно, что в списке прегрешений Запада отсутствовало нежелание способствовать приему страны в Евросоюз. А уж тут оснований обвинять Брюссель в двойных стандартах у Анкары более чем достаточно. В ЕС зовут даже Украину, а Турцию, которая ходит в кандидатах на вступление в эту организацию с 1999 года, не зовут. Ну и не надо, как бы говорит Эрдоган. Его страна теперь — мировая держава, которая, в некотором роде, выше ЕС.

Пойдут ли в НАТО и, главное, в Швеции и Финляндии на выполнение требований Эрдогана? Он сам, похоже, уверен, что пойдут. С этим и связано то, что озвученные требования двум странам оказались скромнее деклараций турецкого лидера. Эрдоган рассчитывает на то, что в его пользу сыграет время. Швецию и Финляндию в НАТО собираются принять уже вскоре, на мадридском саммите, назначенном на 28-30 июня. Стало быть, надо спешить. На препирательства и обучение турецкого лидера хорошим манерам времени мало. К тому же Эрдоган относится к числу тех политиков, кто никогда не делает одной ставки. Выдвигая несколько завышенных требований, он вполне может удовлетвориться выполнением только одного из них. Именно по такому принципу строились его переговоры с Евросоюзом, скажем, по проблеме нелегальной миграции из стран Ближнего Востока, в первую очередь, из Сирии. Возможно, и в этот раз Эрдогана устроит, допустим, лишь снятие шведского эмбарго. По крайней мере, избиратели самого турецкого лидера будут впечатлены даже такой демонстрацией того, что Турция, наконец-то, стала мощной державой, с которой считаются в мире.

Отношения между традиционным южным флангом НАТО с потенциальным северным начинаются, таким образом, с конфликта. 25 мая в Анкару прибудут делегации Швеции и Финляндии — для консультаций по поводу выдвинутых Турцией требований.