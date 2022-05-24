АЦБК предлагает изменить схему лесовосстановительных работ в России

Архангельский ЦБК предлагает возобновить господдержку лесопитомников и скорректировать схему лесовосстановительных работ.

На Архангельском ЦБК предлагают разрешить арендаторам лесных участков самостоятельно определять пропорции восстановления лесных культур с использованием того или иного посадочного материала, исходя из их наличия. Тема обсуждалась в Общественной палате РФ на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства.

В рамках заседания поднимались вопросы совершенствования системы восстановления лесов, а также проблемы, связанные с воспроизводством лесов, в том числе в Архангельской области. Сегодня она является одним из основных регионов, обеспечивающих сырьём отечественную деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность.

Архангельский ЦБК со своим генеральным поставщиком лесосырья ГК «Титан» и входящим в холдинг ЗАО «Лесозавод 25» являются одними из крупнейших арендаторов лесов, ежегодно заготавливающими свыше 4 млн м3 древесины. При этом площадь, на которой проводятся работы по лесовосстановлению, соответствует площади вырубленных насаждений. В 2021 году АЦБК увеличил объёмы работ по сравнению с предыдущим годом на 13%, общая площадь лесопосадок превысила 21 тыс. га, что составляет 30% от общей площади лесовосстановления, выполняемого арендаторами в Архангельской области.

Как заявили в Архангельском ЦБК, сегодня одной из важнейших проблем в этой области является возможный срыв выполнения требований по увеличению объёмов лесовосстановительных работ. Принятый в России федеральный проект «Сохранение лесов» обязывает лесопользователей применять посадочный материал с закрытой корневой системой на не менее 20% площади посадки, а в зоне интенсивного использования и воспроизводства лесов – на 50% площадей.

С 2022 года необходимо в 1,3 раза увеличить общее количество выращенного посадочного материала, в том числе, в три раза – саженцев с закрытой корневой системой, то есть выращенных в горшках или других ёмкостях, что обеспечивает больший процент выживаемости ростков при пересадке.

Однако, обращают внимание в АЦБК, если в 2020 году стоимость одного саженца c закрытой корневой системой варьировалась от 6 руб. до 7,5 руб., то уже в 2021 году цена выросла до 25 – 30 руб. за штуку. В 2022 году АЦБК планирует закупить 2 млн ростков. «Но как будет складываться ситуация с приобретением посадочного материала на 2023 год спрогнозировать очень сложно», – подчеркнули в компании.

«Имеет смысл пересмотреть требования, и дать арендатору возможность самостоятельно определять пропорции восстановления лесных культур с использованием того или иного посадочного материала, исходя из их наличия. Общую пропорцию саженцев различных систем арендатор сможет отрегулировать в ходе исполнения трёхлетнего плана работ, – предложил в Общественной палате директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов. – Вновь приобретает актуальность самостоятельное выращивание арендаторами сеянцев с закрытой корневой системой. Даже в условиях северной тайги возможно выращивание в питомниках двух ротаций в год».

Также на комбинате напомнили, что до июля 2021 года выращивание посадочного материала лесных растений относилось исключительно к предпринимательской деятельности и не входило в комплекс работ по воспроизводству лесов. Эту законодательную коллизию удалось устранить, и, по мнению представителей АЦБК, настало время предусмотреть конкретные меры государственной поддержки в этой сфере.

Например, в рамках государственно-частного партнёрства необходимо решать вопросы импортозамещения оборудования для выращивания саженцев, а также предусмотреть субсидирование части затрат лесопользователей при использовании посадочного материала с закрытой корневой системой. Также одной из существенных мер станет возмещение арендаторам части затрат на строительство лесных селекционно-семеноводческих центров.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.