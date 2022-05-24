Болгария в ближайшее время обсудит с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях

Болгария в ближайшее время обсудит с Еврокомиссией схему оплаты российского газа в рублях.

Об этом в интервью каналу BTV заявил сообщил министр энергетики страны Александр Николов.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал чиновник.

Он отметил, что в данный момент Еврокомиссия считает платежи в рублях нарушением санкций. По словам Николова, София рассчитывает на дополнительные инструкции относительно конкретных шагов по новой схеме оплаты, «особенно на уровне общих поставок и закупок». Также министр пояснил, что следует различать частные корпорации и государственные компании.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели российского газа c 1 апреля должны платить за него исключительно в рублях, открывая в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Болгария отказалась платить за российский газ по новой схеме, после чего «Газпром» прекратил поставки в эту страну. С такой же ситуацией из-за нежелания перейти на оплату за газ в рублях столкнулась Польша.

Ранее «Эксперт» писал, что Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.