Дефицит бюджета покроют за счет средств ФНБ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволяет по решению правительства направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году на покрытие дефицита федерального бюджета. Поправка в Бюджетный кодекс была внесена и одобрена накануне, на заседании комитета по бюджету, передает «Интерфакс». Кроме того, были приняты изменения, направленные на поддержку 50 регионов РФ, самостоятельно погасивших коммерческие кредиты в начале года.

Согласно принятому закону, в 2022 году правительство РФ имеет право без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета: замещение государственных заимствований, погашение госдолга РФ, предоставление бюджетных кредитов субъектам РФ, на исполнение публичных нормативных обязательств РФ в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также на иные цели, определенные кабмином.

27 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в текущем году может составить как минимум 1,6 трлн рублей, которые потребуется направить на компенсацию переноса уплаты страховых взносов.

Принятые поправки также увеличивают с 390,7 до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в этом году. За счет дополнительных средств будет оказана адресная поддержка регионам, которые самостоятельно погасили коммерческие кредиты в начале 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин анонсировал меры для сохранения оборотного капитала предприятий. В частности, предприятиям, работающим на внутренний рынок, предоставят годовую отсрочку по уплате страховых взносов. Президент подчеркнул, что эта мера не коснется экспортеров, компаний финансового сектора, оптовой торговли и бюджетных организаций. Льготный период, за который не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на третий квартал. Эти взносы необходимо будет оплатить, начиная с мая 2023 года.

