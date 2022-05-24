Европу и Азию ждет зимой отчаянная борьба за газ

Этой зимой Oil Price прогнозирует усиление энергетического кризиса и, в первую очередь, невиданный дефицит газа. Особенно сильно будет не хватать сжиженного газа (СПГ). Европа, напомним, собирается сократить импорт российского газа к концу года на 60-65% и планирует заменить значительную его часть СПГ из США и Африки. Резкое повышение спроса на сжиженный газ приведет к обострению конкуренции за него, потому что свободного газа, т.е. не «занятого» долгосрочными контрактами, крайне мало.

К тому же, во второй половине года Китай скорее всего начнет выходить из локдаунов, в результате чего спрос на газ увеличится еще сильнее.

Обычно импортеры СПГ уже летом начинают готовиться к зиме и делать запасы газа. Коммунальные компании Южной Кореи и Японии уже начали подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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Очевидно, что сжиженного газа на всех не хватит. Дефицит газа резко повысит счета за электроэнергию для населения и предпринимателей и подстегнет и без того высокую инфляцию. Причем, самыми уязвимыми, как обычно, окажутся наиболее бедные страны.

«Предстоящая зима будет для всех тяжелой,- уверен Джеймс Уистлер из Simpson Spence Young.- Все указывает на то, что спрос будет значительно превышать предложение».

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Главным вопросом Всемирной конференции по газу, которая открывается на этой неделе в Южной Корее, наверняка будут поиски решения дисбаланса между спросом и предложением.

Глобальный спрос на СПГ в 2022 году достигнет, по прогнозам Rystad Energy, 436 млн тонн, а предложение составит лишь 410 млн тонн. В анализе также отмечается, что резкий рост спроса вызвал появление рекордного за десятилетие количества новых проектов, но газ подавляющее большинство из них начнет давать не раньше 2025 года.

Трейдеры сейчас всячески пытаются перенаправить газовозы, везущие сжиженный газ азиатским покупателям, в Европу, где его можно продать по более высоким ценам. Германия сейчас срочно строит плавучие СПГ-терминалы для приемки американского газа. Первый начнет работать уже в конце текущего года. Однако до того, как это произойдет, энергетический кризис усилится и больше всего от него пострадают развивающиеся страны, такие, как Индия и Пакистан.

«Свободных производственных мощностей в глобальном газовом секторе нет,- объясняет главную проблему отрасли Майкл Стоппард из S&P Global Commodity Insights. - За имеющийся газ развернется острейшая конкуренция между Европой и Азией».

Сразу после начала спецоперации российских войск на Украине цены на газ в Европе обновили рекорды, но в конце марта и апреле несколько снизились. Тем не менее, они все равно сейчас намного выше средних показателей прошлых лет для этого времени года. Тем не менее, у европейцев появились несколько месяцев для заполнения хранилищ по приемлемым ценам. «Приемлемым», потому что осенью и зимой они наверняка будут намного выше.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в немалой степени ситуация на газовых рынках будет зависеть от того, как быстро спрос на газ в Китае вернется на прежние уровни.

Сейчас крупнейший в мире импортер СПГ начинает покупать газ на спотовом рынке после нескольких месяцев отсутствия. Пока, правда, большинство китайских компаний не торопятся возвращаться на рынок в ожидании отмены локдаунов. Экономисты ожидают резкого всплеска их активности во второй половине года.

«Высокий спрос на СПГ в Европе очевиден,- объясняет Валери Чоу из Wood Mackenzie Ltd.,- но ситуация с Китаем еще ясна не на 100 процентов. Сейчас спрос там низкий из-за продолжающихся локдаунов и медленного роста экономики. Но зимой ситуация на рынках все равно ухудшится, и покупателям из Европы и Северной Азии придется бороться за газ».