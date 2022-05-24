Делягин обратил внимание на странный курс обмена валют в офисе банка

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин опубликовал в своем Telegram-канале видео из пункта обмена валют Росбанка и обратил внимание на разницу между покупкой и продажей долларов и евро. И в том, и в другом случае она составляла 35 рублей.

«Как вам нравится такая маржа? Все это в рамках действующего законодательства. И все считают, что это нормально. Рыночные отношения», — прокомментировал за кадром Делягин.

На табло цена покупки доллара была обозначена в 50 рублей, продажа — в 85. Стоимость покупки евро определена в 55 рублей, продажи — в 90.

При этом Росбанк в мобильном и интернет-банке предлагает купить доллар за 52,42 рубля, продать — за 60,33 рубля, купить евро — за 54,35 рубля, продать — за 62,56.

ЦБ установил на 24 мая официальный курс доллара в 58 рублей, евро — в 60 рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что курс рубля в настоящее время является «абсолютно рыночным», без какого-либо внешнего воздействия на него со стороны властей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, отсутствуют возможности вывода капитала в недружественные страны и платежи их инвесторам, размеры импорта значительно снизились. В итоге Россия оказалась в ситуации, когда «валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась».

