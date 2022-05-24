Эксперты: снижение ставки по кредитам для промпредприятий в Москве – необходимый шаг к восстановлению темпов развития

Московские предприниматели считают снижение ставки по льготным займам для бизнеса до 9% правильным и необходимым. Эксперты также уверены, что текущая ситуация постоянно анализируется и в перспективе ставка может быть еще скорректирована. Об этом сообщили сами участники рынка.

Во вторник, 24 мая стало известно, что мэрия Москвы снижает ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9%. Для предприятий строительной отрасли ставка будет снижена с 12 до 9%. При этом более низкая ставка будет не только для новых займов, но и по ранее одобренным кредитам.

«В текущей ситуации любые меры по повышению доступности финансирования для бизнеса необходимы, особенно, на горизонте ближайших 2-3 кварталов. Снижение ставки по займам - инициатива правильная и необходимая. В то же время для реального стимулирования деловой активности бизнеса ставки однозначно должны снижаться», - прокомментировал финансовый директор компании «МГК «Световые Технологии» Сергей Иванов.

Потенциал для дальнейшего снижения ставки также видят в компании – производителе мягкой мебели ANDERSSEN. «Конечно, уменьшение стоимости заемных средств, это та поддержка, которую промышленность ждет от государства. Невозможно развивать производственное предприятие за счет коммерческих кредитов. И, если мы говорим об импортозамещении, то и ставки привлечения денежных средств должны быть сравнимы со ставками, к которым имеют доступ «наши иностранные партнеры», которых мы так стремимся заместить», – сообщили в пресс-службе фабрики.

Значительным шагом к восстановлению докризисных темпов развития считает снижение ставки и вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

«Конечно, любой предприниматель скажет, что и 9% - ставка, требующая дальнейшей корректировки. Но необходимо понимать, что власть анализирует ситуацию и принимает взвешенное решение, учитывая не только мнение предприятий и предпринимателей, но и весь набор своих обязательств перед гражданами, а также общие потребности развития города», - отметил Варданян.

В числе антикризисных мер также присутствует возможность получить консультацию специалистов по горячей линии по поддержке промышленных предприятий столицы. Как рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, только за первый квартал этого года помощь по горячей линии получили более 110 компаний.

«Отрасль промышленности в столице быстро адаптируется к изменениям в экономике благодаря опыту, полученному предприятиями в период пандемии, а также принятым городом мерам поддержки. Сегодня их более 20: это ранее разработанные инструменты и новые, которые помогают компаниям преодолеть трудности сейчас, в том числе найти необходимое сырье, комплектующие и прочие ресурсы, оперативно расширить производства. Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город», - пояснил Ефимов.