«Это повод для начала полноценной войны»: Медведев о проекте Италии об «урегулировании украинского кризиса»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев крайне негативно оценил предложенный Италией проект об «урегулировании украинского кризиса».

По его мнению, итальянский план не предусматривает основных интересов России. В частности, предложение о нейтральном статусе и вхождении Украины в ЕС Медведев оценил фразой: «всё это враньё». Предложение об автономии Донбасса в составе этой страны он назвал «явный бредом» и «дешевым прожектерством». А идея автономии Крыма в составе Украины, о которой упоминается в этом же документе, как считает политик, является прямым хамством в адрес России.

«Это угроза нашей территориальной целостности и повод для начала полноценной войны», – написал он в своём Telegram-канале.

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в нашей стране «нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма». Как убеждён политик, «это было бы просто национальным предательством».

«Нет смысла дальше изучать итальянский проект по Украине, так как это всего лишь «попытка Запада помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо», – резюмировал Медведев.

Напомним, 19 мая издание La Repubblica опубликовала основные пункты плана мирного урегулирования на Украине, которые глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

План включает четыре этапа: прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН; переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Согласно документу, предложенному Италией, за этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины.