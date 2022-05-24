Отказ Европы от российского газа: что-то пошло не так

Главной проблемой для Евросоюза, мечтающего избавиться от зависимости от российского газа, заменив его сжиженным газом (СПГ), являются даже не столько поиски альтернативных поставщиков, что тоже очень сложно, сколько его доставка. Найти СПГ мало, необходимо доставить его покупателю более-менее вовремя и так, чтобы он не стал «золотым» за счет сверхвысоких транспортных расходов.

Сейчас берегов Старого Света достигают рекордные объемы сжиженного газа, но из-за дефицита интерконнекторов на главных СПГ-терминалах, расположенных на западе континента, газу трудно достичь стран на востоке, которые особенно сильно зависимы от российского трубопроводного газа.

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В результате проблем с доставкой возникает большая разница в ценах на газ: в Великобритании, Франции и Испании они сейчас, по данным Citigroup Inc., на треть ниже, чем, скажем, в Нидерландах и Германии, не говоря уже о восточной Европе. Неожиданная разница - особенно это касается Нидерландов, газового хаба, где устанавливаются основные цены на газ для всей Европы, затрудняет торговлю газом и усиливает волатильность цен. Специалисты считают, что эти проблемы исчезнут только с исчезновением транспортных проблем на СПГ-терминалах.

«Газовым потокам между западом и востоком (Европы) мешают проблемы с (газовой) инфраструктурой,- цитирует агентство Bloomberg Марко Салфранка, возглавляющего отдел торговли в швейцарской компании Axpo Solutions AG.- Это значит, что СПГ из-за «пробок» не может заменить весь российский газ».

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Разница в ценах и проблемы с газовой инфраструктурой затруднят как минимум в краткосрочной перспективе выполнение задачи, поставленной Еврокомиссией: заменить треть российского газа сжиженным газом.

Конечно, европейские газовики пытаются решить проблемы дефицита интерконнекторов и СПГ-терминалов и связать газовозы с европейскими газопроводами. Одним из решений проблемы могут стать так называемые плавучие СПГ-терминалы (FSRU), на которых производится хранение и регазификация сжиженного газа. В последние три месяца в европейских странах, включая Нидерланды, Германию и Эстонию, было объявлено о строительстве как минимум 8 таких терминалов. Раньше всех - уже в конце текущего года, по крайней мере, на это надеются в Берлине, должен заработать плавучий терминал в Германии. Однако FSRU действительно могут помочь решить проблему лишь в том случае, если связаны с существующими газопроводами и если подписаны соглашения на круглосуточные поставки.

«С помощью только одних FSRU проблему решить трудно,- уверен глава швейцарской компании MET International AG. Георгий Варга.- Для того, чтобы обезопасить поставки, нужны долгосрочные контракты на поставки СПГ».

Не очень понятно, как поставлять газ в сухопутные страны типа Венгрии, куда невозможно доставить сжиженный газ на газовозах. Сейчас отрезанные от моря страны получают российский газ по газопроводам. Один из ответов – попытаться приспособить для изменившейся ситуацию существующую трубопроводную инфраструктуру.

Брюссель также прорабатывает возможность реверса на Трансадриатическом газопроводе (ТАР), чтобы газ мог поступать из Италии, скажем, в Грецию. Сейчас по этому газопроводу газ идет с востока – из Азербайджана через юго-восток континента на запад – в Италию.

Проблемы серьезные, решить их нелегко. И при этом не следует забывать, что для того, чтобы перевозить сжиженный газ, его необходимо сначала найти. Свободного сжиженного газа, по крайней мере, в объемах, необходимых для замены трети российского газа, а это порядка 50 млрд кубометров, мало. Возможности по увеличению экспорта СПГ из Америки сильно ограничены, американцы уже сейчас поставляют в Старый Свет рекордные объемы газа. Еще один крупный поставщик СПГ – Катар сможет поставлять более-менее крупные объемы его не раньше 2025 года. Это значит, что в ближайшие три года будет очень острая конкуренция за СПГ между Европой и, главным образом, Азией.