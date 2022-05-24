Гендиректор АвтоВАЗа сообщил о планах по возобновлению производства в начале июня

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим сообщил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме», — заявил Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода.

В числе главных задач глава АвтоВАЗа назвал сохранение рабочих мест и развитие импортозамещения. «Мы были и остаемся флагманом нашего российского автопрома, сделаем все возможное для этого. Конечно, это, в том числе, и наращивание импортозамещения, может быть, новых поставщиков и логистических цепочек, в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только. Это новые стратегические направления. И я уверен, что вместе мы сможем все и выполним любую задачу», — подчеркнул глава автоконцерна.

Ранее руководство АвтоВАЗа перенесло на период с 4 по 25 апреля корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа; за это время концерн планировал накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками предприятие объявило о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая и с 23 по 27 мая.

Отмечается, что число сотрудников всей группы АвтоВАЗ (АО «АвтоВАЗ» и ООО «Лада Ижевск») составляет 41 тыс. человек, из которых в АО «АвтоВАЗ» трудятся 32,5 тыс.

До конца прошлого года 100% российского автоконцерна принадлежали нидерландской Alliance Rostec Auto B.V., которой владеют «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО «Лада Авто Холдинг», доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%. После начала спецоперации на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе. В середине мая было подписано соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ. Контрольный пакет в АвтоВАЗе (67,7%) Renault передал ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"» с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Накануне, 23 мая, АвтоВАЗ сообщил о назначении нового гендиректора, которым стал бывший глава Минтранса и экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма Максим Соколов.