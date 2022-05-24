Греческие импортёры перешли на оплату газа в рублях

Греческие импортёры российского «голубого топлива» начали производить оплату за поставки газа в рублях.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в греческой газовой отрасли, прекращения поставок от «Газпрома» не будет, так как все импортёры перешли на оплату в рублях.

Напомним, в Греции действует три основные компании – покупателя российского газа: Prometheus Gas, Mytilineos и DEPA Commerce. Доля поставок из России составляет от 45 до 55%, в зависимости от времени года.

По словам представителя газовой отрасли, до 25 мая поступит счёт «Газпрома» за апрельские поставки газа. Таким образом, денежные средства необходимо будет перевести на специальный счёт уже сегодня. На конвертацию валюты в рубли потребуется еще два дня и перевода на другой счёт.

Как ранее писал «Эксперт», Болгария в ближайшее время обсудит с Еврокомиссией схему оплаты российского газа в рублях.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймём, как это повлияет на всю систему», – рассказал в интервью каналу BTV министр энергетики страны Александр Николов.

По его словам, в настоящее время ЕК считает платежи в рублях нарушением санкций. Но София рассчитывает на дополнительные инструкции относительно конкретных шагов по новой схеме оплаты, «особенно на уровне общих поставок и закупок». Также министр пояснил, что следует различать частные корпорации и государственные компании.

Напомним, в марте текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели российского газа c 1 апреля должны платить за него исключительно в рублях, открывая в Газпромбанке валютный и рублёвый счета. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублёвый счёт.