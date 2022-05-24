Мариуполь станет городом-побратимом Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя договорились об установлении побратимских связей между двумя городами.

Решение о том, что Северная столица и Мариуполь станут побратимами, было принято в ходе телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, главой ДНР Денисом Пушилиным и мэром Мариуполя Константином Иващенко, сообщает пресс-служба петербургской администрации.

«Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры», — приводятся слова Александра Беглова.

Уточняется, что соглашение будет подготовлено и подписано в ближайшее время.

Ранее «Эксперт» сообщал, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин совершил поездку на территорию Херсонской и Запорожской областей; ранее, в первой декаде мая, он посетил Мариуполь, Волноваху и ряд других городов Донбасса. Это первое посещение освобожденных территорий высокопоставленным чиновником российского правительства. По итогам поездок Хуснуллин заявил о начале реализации программы восстановления этих территорий. «Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины. Оценки необходимых средств мы сейчас ведем, я их не готов пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все территории, финансировать это, приняты. Российские специалисты уже работают в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях для оценки размера необходимых работ», — подчеркнул вице-премьер.