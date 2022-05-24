Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева выдвинули в совет директоров «Газпрома»

В список кандидатов в новый состав совета директоров «Газпрома» включили министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном по итогам заседания наблюдательного совета.

«Включить по усмотрению Совета директоров ПАО "Газпром" в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Газпром" по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, Министра сельского хозяйства Российской Федерации», — указывается в сообщении.

Как пишет ТАСС, кандидатура Патрушева для голосования на годовом общем собрании акционеров холдинга была выдвинута в понедельник, 23 мая.

Дмитрий Патрушев — сын нынешнего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева — родился в 1977 году, в 1999-м окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент», после чего работал в Министерстве транспорта. В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии по специальности «Мировая экономика», в 2006-м окончил Академию ФСБ. С 2007 года занимал пост старшего вице-президента ВТБ, с 2010 по 2018 год был председателем правления Россельхозбанка, в состав совета директоров «Газпрома» входил с 2016 по 2021 год. В мае 2018 года Патрушев-младший стал министром сельского хозяйства РФ, в январе 2020 года был переизбран на этот пост в правительстве Михаила Мишустина.

Ранее в список кандидатов в совет директоров компании вошли вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, первый замгендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, а также ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер.

Годовое собрание акционеров «Газпрома» запланировано на 30 июня, оно пройдет в заочной форме.