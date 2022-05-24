Мирный атом канул в НАТО

Финская атомная энергетическая компания Fennovoima, владельцем 34% акций которой является Госкопорация «Росатом», сегодня отозвала заявку на получение у Центра радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте предприятия.

Учитывая, что заключенный с Росатомом контракт на строительство станции был расторгнут в начале мая по политическим мотивам, теперь на данном проекте с высокой долей вероятности можно поставить крест. Финской же стороне стоит по условиям соглашения приготовиться к выплате «дочке» российской госкорпорации RAOS Project неустойки. Намечается судебное разбирательство.

При всем этом, учитывая текущие проблемы с поставками электричества и газа в Финляндию, общие энергетические перспективы этой страны становятся все более туманными.

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Россию выдавливают с рынка

Подготовительные работы на площадке в регионе Пюхяйоки замерли. В Fennovoima обещают сосредоточиться на обеспечении безопасности в районе прерванной стройки атомной электростанции и экологических вопросах. Атомная «Калевала» закончилась эпическим провалом.

Заместитель заведующего кафедрой международного права МГИМО Михаил Лысенко, занимавший в период с 2008 по 2014 год пост директора Департамента международного сотрудничества ГК «Росатом», в беседе с корреспондентом «Эксперта» отметил, что печальная ситуация с «Ханхикиви-1» в свете нынешней международной ситуации является частью беспринципной внешней политики Запада и крайним звеном в цепочке его недружественных действий по выдавливанию России с рынка атомной энергетики.

Действия эти начались с ставшего одним из условий вступления Литвы в ЕС и НАТО демонтажа Игналинской АЭС. Другой яркий пример — разрыв после евромайдана соглашения с Украиной о строительстве двух новых блоков Хмельницкой АЭС на фоне требования выплат на консервацию Чернобыльской АЭС.

Сюда же можно отнести исключение «Росатома» из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» в Чехии, в котором правительство республики изначально буквально уговаривало принять участие российскую корпорацию. Также можно вспомнить не возымевшее действия давление на Белоруссию с целью отложить пуск БелАЭС и текущее давление на Венгрию в контексте строительства двух блоков с реакторами ВВЭР‑1200 поколения III+ станции «Пакш-2».

«Теперь Финляндия. Страна вступает в НАТО, и вот, пожалуйста — чисто политическая увязка с атомной станцией. Мне попалась на глаза заметка в одном финском издании от 25 октября 2021 года, в которой говорится, что министерство обороны хочет провести анализ геополитических рисков постройки с российским участием АЭС. Между тем, это мирный проект, мирный атом. Причем здесь министерство обороны? Похоже, что решение принято не сегодня, оно зрело в качестве расплаты за вступление в Североатлантический Альянс», — указал эксперт.

По его словам, сотрудничество российских атомщиков с финнами началось далеко не с чистого листа. Как известно, в Финляндии безаварийно эксплуатируется АЭС “Ловииса”, построенная еще в советские годы. С финской стороны некоторое время тому назад была заявка продлить срок службы энергоблоков станции до 2050 года. Теперь же будущее служившего верой и правдой финской экономике объекта тоже оказалось под вопросом. Кстати, символично, что один из его реакторов был произведен в находящимся сейчас в зоне проведения российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Харькове.

«Давайте посмотрим, что же теряет Финляндия. Проект “Ханхикиви-1” позволил бы создать новый, безопасный, мощный (1,2 гигаватт) и экологически чистый источник электрогенерации. Идея пользовалась поддержкой местного сообщества. Более 70% жителей региона высказывались за ее реализацию. 70% работ на площадке приходилось на долю финских подрядчиков. АЭС давала 2,5 тысячи рабочих мест. Ввод в эксплуатацию станции повысил бы в целом конкурентноспособность финской промышленности и создал бы предпосылки для развития северных регионов страны», — отметил Михаил Лысенко.

«Стоимость проекта оценивалась в 7 млрд евро. Из них Финляндия готова была вложить только чуть более 2 млрд евро. Остальное финансирование должен был предоставить “Росатом”. Поэтому, если через какое-то время финны все-таки захотят достроить объект, им придется мобилизовать в 3 раза больше средств, чем у них есть. Либо придется искать внешних инвесторов-подрядчиков. Китай туда не пустят. Американцы или французы — может быть. Но проект с их участием обойдется гораздо дороже. Поэтому строительство, скорее всего, будет заморожено, и АЭС канет в Лету. Это чисто политическое решение, замешанное на проявлении недобросовестной конкуренции», — считает Михаил Лысенко.

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Энергетический суицид

Реальной альтернативы «Ханхикиви-1» в настоящее время нет, а цены на энергоносители в Суоми стремительно растут. И в краткосрочной, и даже в долгосрочной перспективе компенсировать отказ от сотрудничества с Россией в области энергетики финны смогут лишь частично. Похоже, что страна, давно и достаточно успешно боровшаяся за сокращение портившего ее имидж высокого уровня самоубийств граждан, вдруг решила совершить национальный энергетический суицид.

В силу роста цена на энергию под удар попадает в первую очередь финская промышленность. В частности — обрабатывающая, которой, правда, обрабатывать тоже скоро будет нечего, так как сырье она получала зачастую из России, экономические связи с которой горячее политическое руководство Финляндии, готовящееся вступить в НАТО, разносит в последнее время просто в щепки.

Даже если дома финнов планируется отапливать и освещать следующей зимой этими самыми щепками, то в целом вся ситуация все равно похожа на попытку срубить сук, на котором лесоруб, собственно, и сидит. А чем дальше в лес, тем, фигурально выражаясь, меньше оптимизма вызывает внутренняя ситуация в экономике Финляндии.

«Если смотреть с точки зрения экономической логики, то любая страна должна стремиться к наиболее выгодным условиям получения товаров и услуг. В части услуг, конечно, всегда большое значение имеет энергетика. Страны всегда стремиться получить доступ к наиболее качественным и наименее затратным услугам в этой области. Тем более, от энергетики зависит цена практически любого экспортного товара, его конкурентноспособность. Но в данный момент вышеупомянутой логики в действиях Евросоюза не присутствует. Зато присутствует логика примата политических установок», — заявил «Эксперту» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, если взять Финляндию, то она в контексте текущей ситуации отдает предпочтение политическим лозунгам, а не решению задач по своему экономическому развитию в целом и обеспечению благосостояния населения в частности. При этом нельзя сказать, что страна в этом отношении среди прочих членов Евросоюза стоит особняком.

Возможно, наши бывшие партнеры надеются, пережив несколько тяжелых лет, дождаться коллапса России по образу и подобию СССР, а потом в качестве компенсации разделить российское наследство. Например, в Стране тысячи озер имеются определённые общественно-политические силы, которые вместо поставок сырья из РФ на выгодных условиях предпочли бы получить сырьевую базу в виде российских территорий. Карелия, Кольский полуостров, часть Ленинградской области при таком раскладе представляются весьма лакомым куском. Однако приготовившись к разделке пирога вместе с коллегами по Североатлантическому Альянсу и достав «ножи» можно в результате прийти не к мирному, а совсем иному использованию атомной энергии.

Сланец вместо атома

Возвращаясь же к теме отказа от АЭС, можно констатировать, что, по мнению эксперта, начало этому тренду в Европе положила Германия. «Сперва там в буквальном смысле слова рушили атомные электростанции. Потом стали отказываться от расширения возможности приобретения газа», — указал Владимир Оленченко, добавив, что из европейских стран более или менее здравую позицию в данном вопросе заняла Франция. Так, французы добились того, что АЭС вошли в зеленую повестку.

«С этой точки зрения у Финляндии был выбор. Согласившись на строительство атомной станции, она могла бы “ханхикивать” на Францию и соответствующее решение Еврокомиссии. Но у меня складывается впечатление, что финские политические деятели находятся в каком-то угаре. В данный момент они хотят снять все вопросы, которые могли бы стать препятствием для вступления в НАТО», — констатировал эксперт.

«Если мы обратимся к партийным программам финских политиков, то мы не найдем там каких-либо концептуальных мыслей о том, как не через атомную энергетику или газ обеспечить энергоснабжение страны. Можно гипотетически предположить, что они рассчитывают на энергокабель из Швеции, подобный тому, что существует между этой страной и Литвой. У шведов были планы продлить его до Латвии. Также существуют энергокабели между Литвой и Эстонией. А оттуда уже и до Финляндии небольшое расстояние», — заметил Владимир Оленченко.

«Не думаю, что Эстония могла бы стать для Финляндии полноценным источником электроэнергии, размеры экономик несопоставимы, но объективно там есть сланцевые электростанции. Они действуют и обладают потенциалом к расширению. В период пандемии эстонские власти даже приняли решение о дополнительных инвестициях в них», — поделился эксперт.

Замена сланцем атома – это, конечно, просто воплощение “прогресса” и “торжество” зеленой экономики ЕС. Впрочем, конкретики по этому проекту пока нет. И даже в случае его претворения в жизнь в совокупности с другими вышеназванными вариантами получения Финляндией электроэнергии, связанные с Россией объемы полностью заместить будет очень непросто. Да и цена, которую придется заплатить за получаемые ресурсы, будет и заметно выше той, что имела место ранее и могла бы иметь место с учетом реализации «Ханхикиви-1». Причем выше — во всех смыслах.