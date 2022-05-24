На атомном ледоколе «Урал» запустили один из двух реакторов «РИТМ-200»

На втором серийном атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 произведен пуск одного из двух ядерных реакторов РИТМ-200.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода (группа ОСК), речь идет о реакторной установке правого борта.

РИТМ-200 — российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Реактор входит в состав главной энергетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной характеристикой РИТМ-200 является так называемая интегральная компоновка, которая делает реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых сейчас реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы агрегатов составляет 40 лет.

Ледоколы проекта 22220, которые выпускает Балтийский завод, являются самыми мощными в мире. Атомоход «Урал» был заложен в июле 2016 года, а в ноябре 2018-го на нем установили два ядерных реактора РИТМ-200. Спуск ледокола на воду состоялся 25 мая 2019 года. Сдача «Урала» заказчику — ФГУП «Атомфлот» — намечена на конец текущего года.

Сейчас на Балтийском заводе по заказу «Атомфлота» строятся три атомохода проекта 22220 — «Урал», «Якутия» и «Чукотка». «Якутию» должны сдать в 2024 году, а «Чукотку» — в 2026-м.

ФГУП «Атомфлот» занимается обеспечением эксплуатации и техобслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Ледоколы предприятия обеспечивают проводки в том числе и в акватории Северного морского пути. В 2008 году «Атомфлот» вошел в состав «Росатома». На базе ФГУП действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота России.

Ранее «Эксперт» писал, что АО «ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования реакторной установки РИТМ-200 для «Чукотки».