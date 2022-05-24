Патрушев рассказал о сроках завершения спецоперации России на Украине

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине.

По его словам, ВС РФ не гонятся за сроками, поэтому спецоперация продлится до тех пор, пока нацизм на Украине не будет полностью искоренён, заявил Николай Патрушев. В противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, в интервью изданию «Аргументы и факты», Патрушев подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

Он также отметил, что если бы Украина оставалась самостоятельной страной, а не управлялась марионеточным режимом, одержимым вступлением в НАТО и Евросоюз, то давно бы «изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть».

«Для США и НАТО идеальным сценарием ситуации на Украине видится бесконечно тлеющий конфликт. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения», – резюмировал секретарь Совбеза РФ.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Патрушева, специальная военная операция, которую наша страна с 24 февраля проводит на Украине, сорвала планы Запада сменить власть в России и установить у нас подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.

Как подчеркнул он, Россия была вынуждена превентивно приступить к выполнению спецоперации, чтобы сорвать планы Запада.

«Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию», – пояснил Патрушев.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.