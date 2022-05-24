Пианист и дирижер Иван Рудин отметит юбилей праздничным гала-концертом

5 июня в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, посвященный сорокалетию известного пианиста, дирижера и художественного руководителя Московского государственного симфонического оркестра (МГСО) Ивана Рудина. Весь вечер на сцене будут выступать сам именинник и его оркестр, в программе прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича и Клода Дебюсси.

Комментирует Иван Рудин: «При выборе программы концерта для меня было важно продемонстрировать значительные возможности нашего оркестра и в то же время просто исполнить музыку, которую люблю. Считаю, что МГСО сегодня — это один из самых динамично развивающихся музыкальных коллективов страны».

Иван Рудин – один из самых востребованных российских дирижеров сегодня. Художественный руководитель международного музыкального фестиваля ArsLonga, пианист, педагог и дирижёр, он сотрудничал с лучшими музыкантами современности. Среди них – Юрий Башмет, Миша Майский, Наталия Гутман, Юстус Франтц, Маргарет Прайс, Александр Лазарев, Владимир Крайнев и многие другие. Лауреат международных конкурсов. В 2020 году стал обладателем Премии Москвы в номинации «Музыкальное искусство».

Иван Рудин родился в семье музыкантов, в пять лет поступил в специальную музыкальную школу имени Гнесиных, где занимался в классе легендарного педагога Татьяны Зеликман. Дальнейшая музыкальная карьера одаренного ребенка развивалась стремительно, с 12 он начал активную концертную жизнь

по всему миру, от Китая и Японии до США и стран Европы. В 15 лет Иван стал стипендиатом Благотворительного фонда Владимира Крайнева, позже поступил в Московскую консерваторию, где сначала учился в классе профессора Льва Наумова, а затем в классе профессора Сергея Доренского. Позже Рудин стажировался в Высшей школе музыки и театра г. Гамбург (Германия), в классе профессора Евгения Королева.

С 2001 года Иван Рудин является руководителем международного музыкального фестиваля ArsLonga. Ежегодно фестиваль собирает лучших музыкантов России и мира и, помимо образцового звучания классических шедевров, предлагает своим слушателям современные экспериментальные форматы. Так, в 2018 году в рамках фестиваля был проведен проект #БАХМАРАФОН, приуроченный к 333-летию композитора, когда в течение одного дня в зале Зарядье были исполнены все клавирные концерты И.С. Баха. В последующие годы состоялись РахманиновМарафон, ЧайковскийМарафон и БетховенМарафон. Сенсацией культурной жизни столицы стали также премьеры придуманных и реализованных Рудиным симфонических спектаклей с участием звезд театра и кино – «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Шехеразада» и других.