Посол РФ в Лондоне: экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда

Посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что экономическая ситуация, которая в настоящее время складывается в Великобритании, хуже некуда.

Однако, как подчеркнул дипломат в эфире телеканал «Россия 24», местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему.

«С экономикой хуже некуда сейчас в Британии. Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия коронавируса, когда деньги раздавались налево и направо. Но политики здесь занимаются только Украиной, а на остальное только-только стали обращать внимание и предпринимать какие-то попытки. Критики раздаётся много, путей выхода пока не видно», – резюмировал Келин.

Напомним, в Великобритании рост цен на продовольствие за последние 12 недель достиг максимальных за 13 лет значений.

Как ранее писал «Эксперт», британцев предупредили о рекордном падении уровня жизни, который и так уже существенно снизился. В частности, отмечается, что такой высокой инфляции в Королевстве не было уже 30 лет. Например, продолжают расти цены автомобильное топливо и продукты питания.

После прошлогоднего снижения резко поднялась стоимость размещения в отелях и средний чек в ресторанах. Продолжился рост цен на товары и изделия, которые вывозят из британских фабрик и заводов.

Не удивительно, что невесёлое настроение царит и в Казначействе Ее Величества. Так, министр финансов Риши Сунак ещё в середине апреля предупредил парламентариев, что следует готовиться к существенному ухудшению ситуации в экономике и финансах. Соединенному Королевству, подчеркнул он, угрожает рекордное падение уровня жизни населения.

