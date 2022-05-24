Путин: ситуация в глобальной экономике стремительно меняется

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания о развитии отдельных направлений транспортного комплекса заявил, что отечественный бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях.

По словам президента, ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется, передаёт РИА Новости.

«Ситуация стремительно меняется, и мы это видим, – подчеркнул российский лидер. – Наш бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами».

Путин при этом подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры страны.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, в связи с новыми вызовами в России начинается долгосрочная структурная перестройка экономики. Как отметил он, её первый этап – самый тяжёлый. Он займёт около двух лет, далее последует более глубокая перестройка, длительность которой будет разной, в зависимости от отраслей.

«Затем продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции. Более глубокая перестройка займёт длительное время, потому что «инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет», – подчеркнул Кудрин.

