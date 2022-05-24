Рекордные дивиденды не спасли акции

Во вторник Janus Henderson сообщила о рекордном объеме дивидендов, выплаченных компаниями по всему миру. Общая сумма выплат по акциям, входящим в ее глобальный дивидендный индекс, выросла на 11% до $302,5 млрд, что стало новым максимумом для I квартала года. При этом без поправок на разовые специальные дивиденды, курсы и изменения в составе индекса рост был бы еще сильнее — на 16,1%.

В США также был поставлен новый рекорд. Выплаты здесь выросли на 10,4% до $141,6 млрд. Почти каждая американская компания в индексе (99%) увеличила или сохранила их на прежнем уровне.

Примечательно, что все это происходило на фоне быстрого снижения котировок акций как в США, так и во всем мире, начавшегося в январе. Может показаться странным, что рекорды не поддержали рынок, но все объясняется высокими средними ценами акций, а также тем, какие именно сектора рынка наращивали выплаты.

Чем котировки выше, тем ниже дивидендная доходность и, соответственно, меньше влияние роста объема выплат на котировки. В последние десять лет средняя дивидендная доходность S&P 500 немного превышает 2%. Даже при нулевой инфляции это было бы не слишком много, но выкупы акций компаниями и рост котировок на двузначные проценты в последнее время обеспечивали инвесторам неплохую доходность. Однако в этом году акции падают, а инфляция растет (в США под конец I квартала она достигла 8,5%).

При этом многие самые высокооцененные акции зачастую не приносили дивидендов вовсе или имели совсем уж крайне низкую доходность выплат. Те же, по которым платили хорошо, порой могли быть оценены недорого (звучит странно, но пузырь есть пузырь) и в этом году они зачастую росли.

Так, среди основных секторов самый быстрый рост выплат в I квартале наблюдался в нефтяной и горнодобывающей промышленности. По мнению экспертов Janus Henderson, компания BHP намерена в 2022 году стать крупнейшим в мире плательщиком дивидендов второй год подряд. Стоит ли говорить, что с начала года ее акции прибавили 13,6%, а текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) чуть выше 10?

Глобальный рост выплат отчасти был обусловлен продолжающейся нормализацией после сбоев, вызванных пандемией. В I квартале 2021 года произошло значительное сокращение дивидендов, создав относительно низкую базу для сравнения. Но он, конечно, отражает и экономический подъем после пандемии, и взлет цен на сырьевых рынках. Во всем мире 81% компаний, выплативших дивиденды в I квартале, увеличили их по сравнению с прошлым годом, а еще 13% сохранили на прежнем уровне.

В Janus Henderson обращают внимание на неопределенность перспектив мировой экономики и растущие геополитические риски, но включение новых показателей за I квартал все равно увеличивает прогноз на год. В 2022 году теперь ожидаются глобальные выплаты в $1,54 трлн. Однако рынку акций, как и в I квартале сильно помочь это не сможет.