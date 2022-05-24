Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга России до 31 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 31 мая, 3:45 по московскому времени.

Как сообщается на сайте ведомства, мера распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, а также Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты страны работают по-прежнему штатно, уточняет Росавиация. «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство РФ удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, с учетом выделенных ранее средств общий объем поддержки аэропортов превысил 3 млрд рублей.