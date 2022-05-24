Россия и Китай провели первые с начала спецоперации на Украине совместные военные учения

Военно-воздушные силы РФ и Китая провели совместное патрулирование над Японским морем, Восточно-Китайским морем, а также западной частью Тихого океана.

Об этом со ссылкой на министерство обороны КНР пишет Reuters. Первые после начала спецоперации на Украине военные учения двух стран стали частью ежегодных мероприятий, говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, продолжительность патрулирования, выполненного авиагруппой в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), составила около 13 часов. Истребительное сопровождение авиагруппы обеспечили самолеты Су-30см ВКС; на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что ранее Москва и Пекин проводили подобные патрулирования в 2019, 2020 и 2021 годах, однако во второй половине года.

Россия столкнулась с массовыми санкциями со стороны Запада в связи с началом спецоперации на Украине 24 февраля. Власти Китая не осудили действия Москвы, призвав к урегулированию обострившегося конфликта путем переговоров.