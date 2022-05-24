Рубль растет и давит на рынок акций

С самого открытия рынка рубль продолжил вчерашний рост, за первый час торгов отобрав у доллара около 0,5% стоимости. Единица американской валюты сейчас стоит чуть дороже 57 рублей.

Сегодня рублю оказывает поддержку пик налогового периода: завтра последний день уплаты НДС, НДПИ и акцизов. Для этих платежей экспортеры традиционно увеличивают продажу валюты. Но уже нынешним вечером или завтра приток валютной выручки на Московскую биржу может уменьшиться.

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Кроме того, рынок вполне способен отыграть вчерашнее решение Минфина РФ снизить объем продажи валютной выручки с 80 до 50%. Однако это окажет на рубль лишь краткосрочное и слабое давление.

«Стоит учитывать полную смену стратегии управления валютными остатками многими крупными компаниями. Недружественные действия западных стран увеличили риски блокировок, заморозок и санкций. Поэтому экспортеры склонны избегать накопления значительных валютных позиций. К тому же их внешние инвестиции, для которых ранее нужны были доллары и евро, в современных условиях сильно сократились. Очевидно, что вложения в проекты в недружественных странах сейчас несут в себе системные риски», — объясняет ситуацию Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

При этом на валютный рынок продолжит в полном объеме поступать выручка за газ. Сегодня по СМИ прошла информация, что Болгария, одной из первых отказавшаяся платить рублями за поставки российского газа, теперь запрашивает разъяснения у Еврокомиссии по этому вопросу. Греки разъяснений ЕК ждать не стали, и уже оплатили апрельские поставки рублями.

Продолжает ухудшаться ситуация на российском рынке акций. В первые минуты торгов Индекс Мосбиржи терял более 2%, к концу первого часа торгов треть просадки была выкуплена, но пока настроя на продолжения покупок подешевевших акций не видно.

Хуже рынка торгуются бумаги черных металлургов: акции «Северстали» и ММК теряют около 5% стоимости. Ранее бумаги черных металлургов всегда стойко выдерживали периоды снижения рынка акций в целом — их поддерживала высокая дивидендная доходность, выражавшаяся в двузначной величине. Причем, компании выплачивали дивиденды несколько раз в год. В этом году советы директоров «большой тройки» черных металлургов рекомендовали не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год и промежуточных за первый квартал 2022 г.

Кроме того, на бизнес компаний очень негативно влияет укрепление курса рубля. До тех пор, пока компании не возобновят практику выплаты щедрых дивидендов, увеличивать долю бумаг сектора в инвестиционных портфелях нецелесообразно.

Из «голубых фишек» растут только акции «Норильского Никеля». Здесь отыгрывается технический фактор: бумага уперлась в сильную поддержку 20 тыс. руб., от которой неоднократно разворачивалась вверх. Трейдеры ожидают, что так произойдет и на сей раз. Вместе с тем, среднесрочный взгляд на «Норникель» не слишком радостен: сама компания не ожидает роста мирового спроса на свою продукцию в этом году.

В целом российский рынок акций рискует опять закрыть день снижением, но многое будет зависеть от динамики рубля. Если рубль вдруг начнет снижаться, это оживит спрос на бумаги экспортеров.

Наиболее интересной сейчас является покупка акций «Газпрома». Если в четверг совет директоров газовой монополии примет решение направить на дивиденды 50% чистой прибыли, котировки акций «Газпрома» могут взлететь процентов на 10.