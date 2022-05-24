Рубль устал расти, а акции — падать

Основной рост рубля пришелся на первую половину дня. Скорее всего, с утра доллары и евро продавали экспортеры, которым нужны были деньги на уплату налогов — завтра последний день для выплаты наиболее емких из них.
Судя по биржевому «стакану», отобедав, продавцы валюты снизили объем выставляемых заявок. Но спекулянты пока побаиваются активно покупать валюту. Рублевые «медведи» в последние месяцы неоднократно были наказы рынком и теперь просто боятся играть на понижение курса российской валюты. В результате, по итогам дня рубль укрепился к доллару на 2,2%. Последняя сделка прошла по котировке 56,59 руб за доллар.
С точки зрения технического анализа, рубль получил мощный импульс для дальнейшего роста. Диапазон поддержки 58-60 руб. за доллар уверенно пройден. Теперь технической целью снижения пары доллар-рубль выступает район 44. Но перед этим нужно преодолеть психологически важные отметки 55 и 50 руб. за доллар.
На дневном графике пары доллар-рубль со второй декады марта прослеживается фигура «венские стульчики», когда периоды снижения финансового инструмента сменяются отрезками консолидации. Это очень сильный сигнал на продолжение роста курса рубля. Обычно слом подобной фигуры происходит в течение не менее недели, но пока признаков подобного в паре доллар-рубль нет.
Однако, скорее всего, завтра рубль может встать на паузу. Подавляющее большинство экспортеров уже накопило достаточно рублей для исполнения своих обязательств перед бюджетом, и теперь они могут взять небольшую передышку в процессе продажи валюты, с учетом того, что российские власти разрешили продавать не 80, а 50% валютной выручки.
Однако последний фактор будет оказывать на рынок лишь косметическое влияние.
«Данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже (валютной выручки — Прим. ред.) компании реализовывали около 77% валютной выручки, - отмечает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. - Практически ежедневно мы видим, что на торги приходит превышение продажи валюты над покупкой в размере от $0,8 до 1 млрд. И в случае изменения норматива, допустим, 200-250 млн "лишней" валюты уйдет. Но этого, пардон, маловато будет», — добавляет он.
Так что в нынешних условиях рубль обречен на рост, нравится это российским монетарным властям, или нет. Последние, кстати, в лице Минэкономразвития пытаются словестными интервенциями хотя бы сбить темпы роста рубля, говоря, что его укрепление достигло некоего «пика», но ничем убедительно не мотивируя это мнение.
Противоположенная ситуация на российском рынке акций, который устал падать и пытается начать слабый рост в рамках бокового коридора с довольно размытыми границами 2200-2480 пунктов по Индексу Мосбиржи.
В первый час торгов рублевый индикатор рынка снижался на 2%, но под занавес торгов большая часть просадки была выкуплена, и общие потери рынка составили лишь 0,4%. Во многом это произошло благодаря отскоку в тяжеловесных акциях Сбербанка, подорожавших на 3,5%.
Рост курса рубля дает уверенность в том, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет принято решение о снижении ключевой ставки. Это приведет к уменьшению стоимости кредитов, что оживит банковский сектор. Однако отскоки в акциях банков, особенно ВТБ, может быть, стоит использовать для сокращения позиций по ним. Санкционные потери крупнейших российских банков очень велики, а сами они лишь через многие годы выйдут на прибыльность последних лет.
Как и ожидалось, инвесторы выкупили всю просадку по акциям «Газпрома», от которого ждут 20-процентных дивидендов. Вопрос этот будет решаться в четверг и способен изменить характер всего российского рынка акций.
Из внешнего фона стоит отметить, что несмотря на ухудшение инвестиционных настроений, выражающееся в падении американских индексов более чем на 1,5%, нефть не поддается общемировому пессимизму, оставаясь в районе $110 за баррель. Если эта отметка устоит, то стоит ждать движения котировок «черного золота» в район $115. При таком сценарии нужно присматриваться к акциям нефтянки, сильно просевших в последние дни.