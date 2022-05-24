Рубль устал расти, а акции — падать

Основной рост рубля пришелся на первую половину дня. Скорее всего, с утра доллары и евро продавали экспортеры, которым нужны были деньги на уплату налогов — завтра последний день для выплаты наиболее емких из них.

Судя по биржевому «стакану», отобедав, продавцы валюты снизили объем выставляемых заявок. Но спекулянты пока побаиваются активно покупать валюту. Рублевые «медведи» в последние месяцы неоднократно были наказы рынком и теперь просто боятся играть на понижение курса российской валюты. В результате, по итогам дня рубль укрепился к доллару на 2,2%. Последняя сделка прошла по котировке 56,59 руб за доллар.

С точки зрения технического анализа, рубль получил мощный импульс для дальнейшего роста. Диапазон поддержки 58-60 руб. за доллар уверенно пройден. Теперь технической целью снижения пары доллар-рубль выступает район 44. Но перед этим нужно преодолеть психологически важные отметки 55 и 50 руб. за доллар.

На дневном графике пары доллар-рубль со второй декады марта прослеживается фигура «венские стульчики», когда периоды снижения финансового инструмента сменяются отрезками консолидации. Это очень сильный сигнал на продолжение роста курса рубля. Обычно слом подобной фигуры происходит в течение не менее недели, но пока признаков подобного в паре доллар-рубль нет.