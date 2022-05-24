РЖД прогнозируют прирост пассажирских перевозок в города юга России на 15%

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ожидают прироста пассажирских перевозок в южные регионы России на 15% в летний период по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил председатель правления холдинга Олег Белозеров, передает ТАСС.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз продлило режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге. Мера распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, а также Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на авиаперевозки были введены на юге России 24 февраля в связи с осложнением ситуации на Украине.

Чистая прибыль холдинга РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м. Доходы компании по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей. Солидный рост — 43,7% — показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.

С начала 2022 года пассажирооборот РЖД вырос на 12,2% к уровню января-апреля 2021-го. В апреле текущего года на сети ОАО «РЖД» перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% превышает показатель того же месяца 2021 года. В пригородном сообщении число пассажиров увеличилось на 3,6%, составив 84,3 млн человек, в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 млн. В общей сложности за период с января по апрель этого года услугами компании воспользовались 331,1 млн пассажиров, что выше прошлогоднего показателя на 6,5%; из них в пригородном сообщении — 304,1 млн (+6%), в дальнем следовании — 27 млн (+12,6%).

В апреле стало известно, что правительство России докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.