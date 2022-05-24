Шойгу объяснил, почему замедлился темп спецоперации России на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания министров обороны страны ОДКБ объяснил, почему замедлился темп проведения специальной военной операции России на Украине. По его словам, мы умышленно это делали, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения, передаёт РИА Новости.

«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», – пояснил Шойгу.

При этом, как подчеркнул глава Минобороны РФ, российские войска, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители.

«ВС РФ поражают огневые позиции и военные объекты противника с помощью высокоточного оружия», – резюмировал министр.

Как ранее писал «Эксперт», секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине.

По его словам, ВС РФ не гонятся за сроками, поэтому спецоперация будет длиться до тех пор, пока нацизм не будет искоренён, в противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, Патрушев подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.