Спрос на покупку готового сельхозбизнеса в России вырос на 266%

Спрос на покупку готового бизнеса в апреле в России вырос на 19% по сравнению с мартом и на 37% по сравнению с февралем. Более всего он увеличился в сфере сельского хозяйства — на 266%. Продавать же готовый бизнес стали чаще в сфере общепита и строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

«Высокие темпы роста показала категория бизнеса, связанного с сельским хозяйством — за последний месяц заинтересованность в нем увеличилась на 266%. Привлекательным для пользователей остался и производственный бизнес — с марта по апрель количество подобных запросов бизнеса выросло на 79%, а с февраля по апрель — на 131%», — говорится в исследовании аналитиков.

За февраль-апрель увеличился спрос также на интернет-бизнес (+114%), гостиницы и хостелы (+108%), строительство (+104%), салоны красоты (+62%) и торговый бизнес (+35%).

Количество предложений по продаже бизнеса тоже в некоторых отраслях значительно выросло. Так, в сфере общественного питания оно увеличилось в два раза, строительства — на 72%, интернет-бизнеса — на 38%, торговли — на треть. Гостиничный бизнес стали продавать на 32% чаще, а салоны красоты — на 16%. Стоимость готового бизнеса более всего выросла в сегменте салонов красоты (+31%), строительства (+16%) и интернет-бизнеса (+10%). При этом на гостиницы и хостелы цены упали на 41%, а на производственный бизнес — на 5%.

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