ЦБ сообщил о новых тенденциях на товарно-сырьевом рынке РФ

Совокупный объем торгов на товарном спот-рынке с 2021 года по I квартал 2022 года превысил 1,8 трлн рублей. Показатель за январь-март вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 15% и составил 337,8 млрд рублей — прежде всего за счет торговли нефтью, нефтепродуктами, сельхозпродукцией и лесом. Со стороны участников рынка имеется запрос на создание отечественного семейства индексов на товарно-сырьевую продукцию, следует из проведенного Банком России анализа биржевого товарного рынка.

«За прошлый год объем товарного спот-рынка увеличился более чем на 36% по сравнению с 2020 годом и составил почти 1,5 трлн рублей. В структуре торгов в 2021 году произошли незначительные изменения. По-прежнему основную долю занимал рынок нефтепродуктов — 93% от общего объема, или 1,4 трлн рублей. Вторым по значимости стал рынок минеральных удобрений, на его долю пришлось 3% всего объема (39,3 млрд рублей)», — говорится в пояснении ЦБ.

По данным регулятора, рынок нефтепродуктов по итогам прошлого года увеличился более чем на 39%, до 1,372 трлн рублей за счет роста физических объемов и стоимости нефтепродуктов. Объем биржевых торгов сырой нефтью за прошлый год увеличился в 2,6 раза (8,1 млрд рублей), янтарем — на 45% (6,4 млрд рублей), лесоматериалами — в 3,8 раза (0,363 млрд рублей). Объем торгов на рынке минеральных удобрений составил 39,3 млрд рублей, увеличившись в 16 раз за счет совершенствования регулирования в области нормативов продаж.

При этом, объем биржевых торгов природным газом сократился более чем в два раза, до 25,9 млрд рублей на фоне высокой волатильности цен на международных рынках и перебоев с поставками в результате сбоев и аварий на предприятиях нефтехимического комплекса. В ЦБ также отметили, что объем перепродаж газа в рамках коммерческой балансировки за I квартал 2022 года уже превысил показатель за весь 2021 год на 6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 22 раза. Такое увеличение перепродаж связано с «появлением невыбранных объемов газа в силу влияния сезонных факторов».

«За последние шесть месяцев наметилась тенденция к увеличению стоимости продукции на товарно-сырьевых рынках. Со стороны российских организаций наблюдается высокая зависимость контрактных обязательств от иностранных источников информации (используются для расчета демпфера, экспортной пошлины). Со стороны участников рынка имеется запрос на создание отечественного семейства индексов на товарно-сырьевую продукцию», — считают аналитики ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что все усилия по развитию биржевой торговли в нашей стране сводятся к попыткам загнать покупателей и продавцов на биржу с целью совершения сделок с реальным товаром, а не хеджирования рисков. Но здесь возникают большие проблемы. Из-за того, что отсутствуют котировки и ликвидные финансовые инструменты, многие российские компании стараются покрывать убытки из-за ценовых колебаний за счет бюджета, в то время как ни где в мире такого не происходит. Для того, чтобы заставить компании самостоятельно следить за своими финансовыми рисками, в России необходимо создать прозрачный внебиржевой рынок и запустить биржевые инструменты, считает директор по развитию ООО «Информационные системы» Юрий Белоусов.