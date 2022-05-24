Устанавливать цены будет Россия

Министерство финансов Российской Федерации подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «Об организованных торгах».

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Как сообщает «Интерфакс», законопроект в случае его принятия обяжет компании при значительном изменении условий на некоторых товарных рынках продавать до 25% объемов соответствующих товаров на бирже.

Необходимо сформировать репрезентативные индикаторы

Предложение Минфина может коснуться металлов, энергоносителей, сельхозпродукции и удобрений, стройматериалов, различного сырья для промышленного производства, включая продукцию нефтехимии и металлургии.

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Согласно тексту документа, в случае существенного изменения условий обращения товаров для обеспечения недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования на товарном рынке «правительством РФ могут быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества реализуемых хозяйствующими субъектами отдельных видов товаров, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах с установлением верхнего предела норматива до 25%».

Параметры «существенных изменений» на товарных рынках должны быть определены правительством. При этом могут быть установлены условия и порядок уменьшения объема продаж товаров на организованных торгах.

По мнению авторов законопроекта, его принятие даст возможность для «формирования репрезентативных индикаторов рыночной цены на ключевые группы товаров даже в том случае, если их производители не занимают доминирующего положения на рынке и не попадают под действие антимонопольного законодательства».

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В Федеральной антимонопольной службе уже поддержали инициативу, подчеркнув, что к существенным изменениям, которые должны обуславливать обязательную продажу товара на бирже, могут быть отнесены резкое изменение цен на товар, возникновение дефицита и ажиотажного спроса.

«ФАС России поддерживает предложения Минфина по установлению обязанности производителей продавать определенный объём товара на бирже при существенном изменении условий на определенном рынке», — заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что предельный уровень в 25% от объемов производства соответствующих товаров «является оптимальным для достижения целей формирования ликвидности товаров на организованных торгах».

Внутреннее потребления сырья подхлестнёт биржевую активность

Изменения в законе «Об организованных торгах» вызваны влиянием текущей ситуации, когда резкие колебания цен вызывают дефицит товаров на полках и нарушение цепочек поставок, как это было с сахаром в феврале-марте, заявила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Для защиты рынка и упорядочивания ценообразования, действительно, могут понадобиться подобные экстренные меры. Однако делать продажи части сырья на бирже обязательными по широкому перечню продукции власти пока не намерены.

В частности предложение ФАС по обязательной продаже металлургической продукции на бирже пока было отвергнуто, заметила Оксана Лукичева. Но это было бы полезно для развития биржевой торговли. Тем более, что биржевая инфраструктура давно готова к расширению торговли товарами.

Например, товарно-сырьевая биржа СПБМТСБ (SPIMEX) успешно организовала биржевую торговлю нефтепродуктами на внутреннем российском рынке. Начаты торги газом, лесом, удобрениями и прочей химической продукцией. Биржа НТБ и Московская биржа продолжают работать над развитием биржевой торговли зерновыми и масличными, отметила эксперт.

Между тем, развитие биржевой торговли тесно связано с развитием внутренних рынков и потреблением сырья внутри России, напомнила Оксана Лукичева. В ситуации развития собственного производства и появления массового промышленного потребителя биржевая торговля будет все более востребована. Это поможет участникам рынка ориентироваться на реальные цены, которые будут признаваться регулирующими органами.

Последующее развитие торговли срочными контрактами также будет способствовать развитию культуры хеджирования для промышленных участников рынка и создаст дополнительные инструменты для инвестирования и спекуляций, уверена аналитик.

Дальнейшее развитие российской экономики и перевод экспортных поставок на оплату в рублях сделают все более востребованной биржевую торговлю для иностранных участников рынка. Но чтобы прийти к такому результату, придется развивать внутренний рынок и внутреннее потребление сырья промышленностью, констатировала Оксана Лукичева.

Российские биржи ждет работа над ошибками

Политическая и экономическая ситуация в России и в мире вынуждают регулятора применять меры по жесткому регулированию биржевого фондового рынка, пояснила «Эксперту» генеральный директор «АБЕ Консалтинг», руководитель Общественной приемной Москвы Оксана Айсина.

Также много внимание уделяется валютному рынку, его ограниченности и проблемам формирования курса рубля. Биржевой рынок торговли сырьевыми товарами был в меньшей степени подвержен регулированию в последние месяцы и практически не обсуждался.

Для этого может быть несколько причин. Либо дело во взвешенном подходе регулятора на вносимые в «правила игры» изменения. Либо этот сегмент биржевого рынка слишком мал и слабо интегрирован в реальную экономику страны и его деятельность имеет слабое влияние на процесс ценообразования сырьевых товаров, полагает Оксана Айсина.

Современная биржевая торговля товарами — фьючерсы и опционы — на мировых рынках имеет огромное значение. Данные возможности торговли на бирже также выступают ценовыми индикаторами, подчеркнула эксперт.

Более того, например, на Нью-Йоркской товарной бирже такие инструменты дают возможность хеджироваться от неблагоприятных ценовых колебаний. На взгляд эксперта, товарная биржа в современном ее воплощении, является крайне важным элементом инфраструктуры мировой торговли сырьевыми товарами, позволяющим прозрачно закрывать вопросы ценообразования и хеджирования.

Как считает Оксана Айсина, российские биржевые товарные рынки имеют серьезные недостатки в своем стратегическом развитии. В большей степени это некий элемент «спотовой» торговли товарами, канал альтернативной торговли или просто дополнительный канала сбыта, а не добротный биржевой рынок товарных деривативов. Ведь при первых же «шоковых» экономических влияниях в конце февраля товарные контракты показали сильную уязвимость и сильно «сжались», а после — и вовсе закрылись.

Ценообразование — это ключевой показатель во всех торговых сделках и контрактах, уверена Оксана Айсина. Здесь можно привести пример Китая, который целенаправленно и методично развивает свой собственной биржевой рынок товарных деривативов, конкурируя с крупнейшими биржами мира. Перед российскими товарными биржами давно назрела необходимость проведения работы над ошибками. Предложение Минфина может в итоге коснуться металлов, энергоносителей, сельхозпродукции и удобрений, стройматериалов, различного сырья для промышленного производства, включая продукцию нефтехимии и металлургии.

Это должно стать неким толчком к развитию биржевой товарной торговли и стать подспорьем для формирования ценообразования на сырьевые товары. Попытки Мосбиржи (пшеница) и СПбМТСБ (нефть) развивать в последние 10–15 лет отечественный рынок товарных деривативов так и не привели пока ни к чему осязаемому. По мнению эксперта, текущие предложения могут придать этому процессу положительную динамику.

В данном контексте стоит напомнить, что 18 мая в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Национальная товарная биржа (входит в структуру Мосбиржи) начала рассчитывать и ежедневно публиковать на сайте соответствующий индикатор.

Появление нового инструмента выгодно производителям, поскольку расширение круга инвесторов и увеличение денежного потока поспособствуют развитию биржевых торгов пшеницей в целом, подчеркнула Оксана Айсина, добавив, что фьючерс при этом может быть интересен и частным инвесторам.

Ранее в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, как ни парадоксально, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования.

Также в связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации («Блумберг», «Рефинитив»), появление новых ценовых индикаторов становится все более актуальным. Даже ЦБ, будучи регулятором, отметил, что поддерживает развитие ценовых индексов на основании данных по итогам заключения договоров на организованных торгах, резюмировала Оксана Айсина.