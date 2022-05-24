В Госдуме предложили перестать платить по внешнему госдолгу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам нижней палаты парламента изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу до тех пор, пока недружественные страны не разморозят активы РФ. Соответствующее предложение поступило от депутата КПРФ Николая Коломейцева, передает ТАСС.

«Наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния. Мы просим поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям. На 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 млрд рублей. Нам надо просто прекратить платить совокупный долг, пока не возместят замороженные наши активы. Я думаю, что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов», — заявил Коломейцев.

Спикер Госдумы поручил изучить этот вопрос председателю профильного комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову и внести свои предложения. После того, как этот вопрос будет изучен в комитетах, Володин пообещал обсудить проблему в более широком составе.

Ранее «Эксперт» писал, что 20 мая Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Национальный расчетный депозитарий получил средства в сумме $71,25 млн и €26,5 млн. 29 апреля Минфин исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США ($564,8 млн и $84,4 млн соответственно).