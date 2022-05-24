В Госдуме сочли идею о возобновлении вакцинации от оспы в России нецелесообразной

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал идею депутата Ивана Сухарева, который предложил задуматься о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы.

«Во-первых, беспокойство коллеги относительно здоровья россиян, конечно, может вызывать только уважение. Во-вторых, насколько я знаю, обезьянья оспа немного отличается от натуральной оспы. Ряд экспертов считает, что вакцина от оспы может защитить от обезьяньей оспы, но другие говорят, что необходимы дополнительные исследования», — заявил Тумусов в интервью RT.

По его мнению, готовность к вакцинации должна быть, однако в настоящий момент необходимости в срочной принудительной вакцинации нет.

Парламентарий подчеркнул, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы, указав на то, что весной текущего года произошла вспышка оспы обезьян. Он пояснил, что программа вакцинации завершилась в СССР в начале 80-х годов XX века в связи с полным уничтожением натуральной оспы во всем мире; сейчас же широкий пласт населения — от детей до граждан в возрасте до 40 лет — не защищены прививкой от этой инфекции.

В начале мая в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) оценили риск завоза оспы обезьян в Россию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такая вероятность крайне низкая, службой принимаются все необходимые меры для недопущения этого.

Оспа обезьян — крайне редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку; впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам недуг схож с вирусом натуральной оспы человека. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но есть случаи, когда болезнь передавалась от человека. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. В апреле Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало в стране первый случай заражения человека оспой обезьян. Позже такие же случае были обнаружены в других странах Европы. В основном заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%.