В Херсонской области сообщили о минировании Киевом выхода из порта

Херсонский торговый порт заблокирован из-за действий украинской стороны.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — сообщил Стремоусов.

Он отметил, что торговое судоходство по Днепру приостановлено. По его словам, возможность открыть порт появится, когда Очаков и вся Николаевская область будет «зачищена».

Как пишет РБК со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины, с января по декабрь 2021 года объем грузооборота Херсонского порта составил 2,62 млн т, из них экспорт — 1,652 млн т, импорт — 667,1 тыс. т, каботаж — 305,5 тыс. т. В пятерку грузов вошли пшеничные отруби, кормовой шрот, строительный песок, ячмень и дизельное топливо. Порт Херсона находится в 15 км от устья Днепра, он имеет девять грузовых причалов. В прошлом году порт принял 648 судов и обработал 4253 железнодорожных вагона.

Российские военные взяли Херсон под контроль 2 марта, а Херсонскую область — 15 марта; 29 апреля министерство инфраструктуры Украины решило закрыть порты на неподконтрольной Киеву территории — в Херсоне, Мариуполе, Бердянске и Скадовске.

В Херсонской области не раз заявляли о желании войти в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Херсонской области официально вводится бивалютная зона. С 23 мая рубль в регионе ходит наряду с гривной.