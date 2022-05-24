В Москве пройдет музыкальный фестиваль «Звездный десант. Дети»

Два вечера одаренные дети и подростки в возрасте от 9 до 20 лет будут выступать для широкой публики. На сцену выйдут 52 стипендиата этого года, что сделает Фестиваль самым масштабным событием фонда за всю его историю.

«1 июня — знаковая для нас дата. Больше 17 лет мы занимаемся поиском и поддержкой музыкально одаренных детей России. Помогаем материально, духовно, творчески и воспитываем навыки их собственной благотворительности. Подопечные фонда, несмотря на юный возраст, - настоящие большие артисты, которые часто выступают перед публикой. Как правило, формат концертов подразумевает участие 4-5 ребят из числа стипендиатов. А так, чтобы показать все наше богатство, всю нашу творческую «семью» на одной сцене - такого еще не было. Это настоящий парад звезд» - прокомментировал Президент фонда Юрий Розум.

В прошлом музыкальные праздники к Международному дню защиты детей фонд проводил регулярно, но в последние пару лет по известным причинам состояться таким концертам было не суждено. Поэтому Фестиваль 2022 года обещает стать грандиозным событием, возрождением этой доброй традиции. Главные слушатели, которым адресована музыка в этот вечер, – дети и их родители, партнеры фонда. Юные исполнители лучше знают, на каком языке эмоций и чувств, переведённых в ноты, говорить со слушателями - своими ровесниками. Стипендиаты готовились к Фестивалю более трех месяцев, произведения будут исполняться не только сольно, но и в ансамблях – квинтетах, квартетах, трио, дуэтах, которые дети создали самостоятельно.

Детей оценивают эксперты в области конкретных музыкальных профилей: фортепиано, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных инструментов, а также вокала: академического, народного, эстрадного. Только самые талантливые становятся стипендиатами фонда и в течение года получают солидную материальную поддержку.

На фестивале можно будет услышать очень разноплановых музыкантов. Среди них есть дети, которые в совершенстве освоили инструменты, лишь отдаленно знакомые непрофессиональному слушателю. Например, 13-летняя Елизавета Ракушина владеет не только гитарой, но и домрой. Это народный музыкальный инструмент, который появился на Руси еще в Средние века, потом был забыт на сотни лет и возрожден только в конце XIX века. Нечасто сейчас услышишь и арфу, за которой скорее представляется древняя римлянка, чем современная девушка-подросток. Стипендиат фонда Диана Седова с 7 лет училась играть на этом редком струнном инструменте и сегодня является победителем множества музыкальных конкурсов. Наконец, гобой… В 1989 году составители Книги рекордов Гиннеса назвали его самым сложным для исполнителя инструментом. На Фестивале с этим инструментом выступят сразу три стипендиата. Но не только инструментальная музыка прозвучит в эти два вечера. Такое богатство природы, как голос, особенно дорогое и близкое Президенту фонда благодаря Памяти о родителях, подарит слушателям незабываемые моменты погружения в атмосферу Юности, Таланта, Добра и Мира!

Билеты можно приобрести на сайте Международного благотворительного фонда Юрия Розума.