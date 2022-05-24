В ОЭЗ Москвы появится 80 рабочих мест для сотрудников IT-сектора

Новые рабочие места для инженеров и специалистов IT-сектора появятся в особой экономической зоне Москвы на площадке в Печатниках за счет увеличения в три раза площади производства компании «Бифорком Тек». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Тринадцать резидентов ИТ-кластера особой экономической зоны Москвы активно вкладываются в развитие собственного производства. Один из них планирует запустить дополнительные мощности, что позволит увеличить присутствие на рынке и даст еще 80 рабочих мест для инженеров и специалистов в области информационных технологий», – рассказал Овчинский.

Компания «Бифорком Тек» на новых площадях продолжит производство компьютеров, антенн и других устройств связи, которые применяются для организации работы удаленных офисов, банкоматов, для мониторинга и управления системами предприятий. Эту продукцию используют ведущие операторы связи, энергетические и финансовые институты.

«Резидент “Бифорком Тек” вложит в развитие производства, которое разместится на дополнительных 2,4 тысячи квадратных метров, более 200 миллионов рублей. Открытие намечено на начало четвертого квартала 2022 года», – уточнил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Почти все продукты компании входят в единый реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП РФ) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.