Вице-мэр Ефимов: объем инвестиций компаний из ОЭЗ «Технополис “Москва”» утроился

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2021 году инвестировали в создание новых и в развитие действующих производств свыше 28,5 млрд рублей. Это более, чем втрое превысило итоги 2020-го года, рассказал 24 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций резидентов ОЭЗ за 2021 год в 3,2 раза превышает результат предыдущего года, когда на создание и развитие высокотехнологичных производств столицы было направлено более 8,8 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с 2019 годом, когда компании вложили в экономику города 6,5 млрд рублей, показатель увеличился в 4,3 раза», – рассказал Владимир Ефимов.

Основную часть этих средств вложили предприятия из фармацевтической и микроэлектронной отраслей, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Более 50% всех инвестиций резидентов особой экономической зоны в 2021 году пришлись на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования», — отметил он. Всего за время работы столичной ОЭЗ ее резиденты вложили в экономику города более 64,6 млрд, подчеркнул глава департамента.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» привлекает высокотехнологичные производства развитой инфраструктурой, набором льгот и преференций, удобной локацией и уровнем сервиса, полагает ее руководитель Геннадий Дегтев. По его словам, с января 2021 по январь 2022 года статус резидента ОЭЗ получили еще 15 инновационных компаний с общим заявленным объемом инвестиций более 15,6 млрд рублей. «Кроме того, сейчас активно застраивается перспективная площадка «Руднево», которая с включением в ОЭЗ Москвы обеспечит льготный налоговый и таможенный режим для локализованных там производств», — сообщил Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» располагается на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде. Резиденты ОЭЗ пользуются особыми мерами господдержки. Так, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На время строительства предприятия для них также действуют льготы на аренду земли, а после ввода завода в эксплуатацию компания может выкупить земельный участок под ним за 1% от кадастровой стоимости.