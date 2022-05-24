Владимир Ефимов: с начала года резидент технополиса «Москва» поставил более 800 тыс медицинских изделий для льготников

Компания «Гемамед», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» с начала 2022 года поставила более 800 тыс. медицинских изделий для льготных категорий жителей Москвы – стомированных пациентов. Об этом рассказал 24 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, в 2019 году эта фармацевтическая компания заключила с властями столицы офсетный контракт. По условиям такого соглашения, инвестор вкладывается в новое производство или модернизирует существующее, а город гарантирует ему закупки продукции за счет бюджета в течение определенного срока.

«При выборе отраслей для заключения офсетных контрактов мы в первую очередь анализируем продукцию, которая наиболее востребована городом. В приоритете социально значимые сферы, — рассказал Владимир Ефимов. — В столице уже заключено четыре офсетных контракта в медицине. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 10,8 млрд рублей. С начала года в рамках одного из соглашений производитель уже поставил 814 тыс. медицинских изделий для стомированных больных на сумму 311,5 млн рублей».

После подписания офсетного контракта «Гемамед», который ранее занимался дистрибьюцией средств по уходу за стомой, а также аксессуаров и средств по уходу за ранами и кожей, вложил 1 млрд рублей в открытие собственного производства. Он запустил в ОЭЗ Москвы предприятие по выпуску медицинских изделий для стомированных больных. «По условиям контракта город на протяжении восьми лет будет закупать эту продукцию, ее общая стоимость составляет 8,6 миллиарда рублей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В 2023 году предприятие планирует выйти на полную мощность, которая составляет 5,5 млн единиц продукции в год. К этому времени резидент ОЭЗ сможет выпускать 44 наименования изделий.

Отметим, что Москва первой в России начала заключать офсетные контракты. Однако ранее они предполагали достаточно высокий «порог входа» для инвестора, который составлял минимум 1 млрд рублей. На данный момент федеральные власти намерены снизить минимальную сумму этих вложений до 100 млн.

Кроме того, с 1 июля 2022 года регионы смогут подписывать офсетные контракты также и на услуги. Среди потенциальных направлений – услуги связи, переработка и утилизация отходов.